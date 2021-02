Podoroska y la vigente campeona Kenin caen en segunda ronda en Melbourne

La campeona del Abierto de Australia 2020, la estadounidense Sofia Kenin (4ª del mundo), fue eliminada este jueves en segunda ronda de la edición del 'Grande' australiano de 2021, al igual que la argentina Nadia Podoroska.

Kenin dijo adiós a sus esperanzas de repetir título al perder 6-3, 6-2 ante la 65ª del mundo, la estonia Kaiai Kanepi.

Después de la eliminación de la canadiense Bianca Andreescu el miércoles, Kenin se convirtió en la segunda de las principales favoritas que sufre una eliminación prematura en Melbourne.

También se despidió la argentina Nadia Podoroska, semifinalista en el último Roland Garros y 45ª del mundo, que sufrió una inapelable 6-2, 6-2 ante la croata Donna Vekic (33ª).

Y la número 1 del mundo, la australiana Ashleigh Barty, sufrió más de lo esperado ante la 387ª del mundo, Daria Gavrilova, pero selló el pase a tercera ronda tras imponerse 6-1, 7-6 (9/7).

Después de un primer set cerrado por la vía rápida, en 27 minutos, Barty, que portaba un vendaje en el muslo izquierdo, cometió numerosos errores en la segunda manga, que sólo resolvió en el tie-break.

"Estoy feliz por haber logrado salir adelante en dos sets y estar aún con vida", en el torneo, declaró la australiana en conferencia de prensa.

"No he jugado mucho a tenis estos 12 últimos meses, así que es un poco normal tener altos y bajos, no sólo en mi concentración sino en mi nivel de juego", explicó Barty, alejada del circuito durante un año debido a la pandemia de coronavirus.

Preguntada por su vendaje en el muslo, tranquilizó explicando que se trataba "de un soporte más que otra cosa".

En tercera ronda, la australiana se medirá con la rusa Ekaterina Alexandrova (32ª).

Otra de las favoritas, la ucraniana Elina Svitolina (5ª) superó sin concesiones a la joven estadounidense Cori 'Coco' Gauff (48ª), por 6-4, 6-3, en 1 hora y 17 minutos.

La kazaja Yulia Putintseva (28ª) espera a Svitolina en siguiente ronda.

-- Resultados del Abierto de Australia:

- Individual femenino - Segunda ronda:

Ashleigh Barty (AUS/N.1) derrotó a Daria Gavrilova (AUS) 6-1, 7-6 (9/7)

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.29) a Barbora Krejcíková (CZE) 6-3, 7-6 (7/4)

Anett Kontaveit (EST/N.21) a Heather Watson (GBR) 6-7 (5/7), 6-4, 6-2

Shelby Rogers (USA) a Olga Danilovic (SRB) 6-2, 6-3

Belinda Bencic (SUI/N.11) a Svetlana Kuznetsova (RUS) 7-5, 2-6, 6-4

Elise Mertens (BEL/N.18) a Lin Zhu (CHN) 7-6 (10/8), 6-1

Karolína Muchová (CZE/N.25) a Mona Barthel (GER) 6-4, 6-1

Karolína Pliskova (CZE/N.6) a Danielle Collins (USA) 7-5, 6-2

Kaia Kanepi (EST) a Sofia Kenin (USA/N.4) 6-3, 6-2

Donna Vekic (CRO/N.28) a Nadia Podoroska (ARG) 6-2, 6-2

Jennifer Brady (USA/N.22) a Madison Brengle (USA) 6-1, 6-2

Kaja Juvan (SLO) a Mayar Sherif (EGY) 3-6, 7-6 (7/2), 6-3

Jessica Pegula (USA) a Samantha Stosur (AUS) 6-0, 6-1

Kristina Mladenovic (FRA) a Nao Hibino (JPN) 7-5, 6-1

Yulia Putintseva (KAZ/N.26) a Alison Van Uytvanck (BEL) 6-4, 1-6, 6-2

Elina Svitolina (UKR/N.5) a Cori Gauff (USA) 6-4, 6-3

