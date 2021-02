Pérez pide un recuento voto a voto en siete provincias y a Lasso que apoye la petición

El candidato presidencial de Ecuador, Yaku Pérez (c), llega hoy a los exteriores del Consejo Nacional Electoral, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 11 feb (EFE).- El líder indígena, Yaku Pérez, pidió este jueves ante el órgano electoral de Ecuador un nuevo recuento voto a voto del sufragio presidencial en siete provincias del país suramericano, y al candidato centroderechista Guillermo Lasso, que respalde su propuesta.

"El fraude se está consumando, vamos el día de hoy a acudir a este Consejo Nacional Electoral (CNE) para pedir un reconteo en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Bolívar, donde se metió la mano", denunció este jueves en Quito junto a la sede del órgano electoral.

Subido a una furgoneta y altavoz en mano, Pérez se dirigió a decenas de simpatizantes, algunos venidos desde provincias remotas del país para apoyarle, a los que arengó: "No vamos a desmayar, no nos sintamos derrotados porque la verdad va a triunfar".

CONTEO VOTO A VOTO

El candidato presidencial por el movimiento político indígena Pachakutik, insistió en que desde su plataforma pedirán en esas siete provincias el "conteo voto a voto".

Y que ante los ofrecimientos al diálogo hechos por el candidato Lasso y el de Izquierda Democrática, Xavier Hevas, dijo tomarles la palabra, "pero antes de dialogar, Lasso: lidere usted la reapertura de urnas y quien resulte ganador hacemos un frente a la corrupción, no tenemos inconveniente", apostilló.

Las concentraciones, pacíficas hasta el momento, han sido convocadas por el movimiento frente a todas las sedes provinciales del Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras que el liderazgo político completa los procesos de denuncia ante los organismos pertinentes en la capital.

"¡Yaku, amigo, el pueblo está contigo!" o "¡El pueblo unido, jamás será vencido!", coreaban en Quito y en otras provincias como la amazónica de Pastaza varios cientos de simpatizantes del movimiento para apoyar a Pérez, que desde el miércoles va en tercer lugar en los resultados de la carrera presidencial.

LASSO SEGUNDO DESDE EL MIÉRCOLES

Con el 99,90 % del escrutinio completado, el dirigente indígena se ve adelantado en estos momentos por Lasso en unos 18.000 votos, lo que representan 0,2 puntos cuando faltan por contabilizar 40 urnas y por revisar 529 en las provincias de Guayas (Costa) y Morona Santiago (Amazonía).

La plataforma digital del CNE indica que el candidato centroderechista obtiene hasta ahora el 19,68 % del escrutinio con 1.802.371 votos, en tanto que Pérez suma el 19,48 %, con 1.784.334 sufragios.

Asambleístas de Pachakutik presentan este jueves ante la Fiscalía General de la provincia de Guayas una denuncia penal por delito de fraude electoral contra el CNE.

Adicionalmente el movimiento recurrirá a la Contraloría General, "para pedir que se haga una auditoría técnico forense electoral" en las mesas y actas que registraron irregularidades, avanzó Pérez.

El caso también será puesto en conocimiento del secretario general de la OEA, Luis Almagro, añadió al censurar que en la provincia de Guayas el personal encargado del escrutinio y revisión de actas no permitió a los delegados de la misión de observación interamericana abrir las "fundas de las actas presidenciales E1, que es la partida de nacimiento de las juntas receptoras de voto".

El exprefecto de Azuay, pidió a sus seguidores continuar de forma pacífica defendiendo el "voto y la democracia".

"Yo les pido a los ecuatorianos seguir esta vigilia, lo único, hagamos una vigilia pacífica. No queremos convulsiones, violencia, a pesar de que desde el Estado están generando este tipo de violencias y atropellos".

RESPALDO AMAZÓNICO

El representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Marlon Vargas, respaldó hoy a Pérez al exigir al CNE "transparencia, respeto y por ende, reconteo en las provincias de Ecuador donde hay gran mayoría de cantidad de inconsistencias".

En una comparecencia desde la región amazónica advirtió que "si hay que movilizarnos en toda la Amazonía ecuatoriana, lo haremos", y que se convocará una Asamblea regional extraordinaria para tomar decisiones, porque dijo, "están jugando con el destino del país".