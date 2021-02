Obra de arte gigante hecha con huellas en la nieve en Finlandia

SHOTLIST ESPOO, FINLANDIA10 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Imágenes aéreas Plano general de ilustraciones de nieve2. Plano panorámico creadores de obras de arte de nieve parados en medio de su diseño3. Imágenes aéreas Plano general de ilustraciones de nieve4. Imágenes aéreas Plano general de ilustraciones de nieve5. Plano medio los creadores de obras de arte de nieve demuestran el uso de una cuerda para trazar un círculo perfecto6. Plano medio el mapa de la obra de arte creada por Janne Pyykko7. Primer plano el mapa de la obra de arte creada por Janne Pyykko8. Travelling creadores de obras de arte de nieve caminando por un camino hacia su obra de arte9. Plano medio Janne Pyykko y la voluntaria Elena Ceccarelli preparan una cuerda que se utiliza para trazar un círculo perfecto en la nieve. 10. SOUNDBITE 1 - Janne Pyykko, creador (hombre, inglés, 18 seg.): "Cada pequeña parte de esta gran imagen está hecha por dos personas, por eso uso cuerdas. Entonces una persona está en el medio y la otra camina alrededor. Y serán círculos hermosos" "Each smaller part of this big image is made by two people, that's why I use strings. So one person stands in the middle and another walks around, it will be a beautiful circle." 11. Plano de apoyo: Imágenes aéreas los creadores de obras de arte de nieve caminan con raquetas de nieve a lo largo de un camino 12. Plano de apoyo: Imágenes aéreas plano general de ilustraciones de nieve 13. SOUNDBITE 2 - Petri Teralainen, voluntario (hombre, inglés, 15 seg.): "Cuando lo estábamos haciendo, era muy difícil entender cómo sería este arte. Fue genial ver la foto de arriba. ¿De verdad lo hicimos? Fue perfecto" "When we were doing this it was very hard to understand what this art will be like, so it was great to see the picture from above, "Did we really do that?" It was nice, perfect." 14. Plano de apoyo: Imágenes aéreas Los creadores de ilustraciones de nieve caminan en zapatos de nieve 15. Plano de apoyo: Imágenes aéreas plano medio de ilustraciones de nieve 16. Imágenes aéreas plano general de ilustraciones de nieve17. Imágenes aéreas plano general de ilustraciones de nieve