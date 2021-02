Novedades en el juicio que enfrenta a Belén Esteban y a Rocío Carrasco

08/02/2021 Belén Esteban ha sido demandada por Rocío Carrasco EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Hace un mes, se filtraba la demanda penal que Rocío Carrasco ha interpuesto contra Belén Esteban y Olga Moreno - mujer de Antonio David Flores - por presunta revelación de secretos, después de que ambas difundiesen el contenido de una carta que Hacienda de Madrid envió al colaborador televisivo cuando este estaba concursando en "Gran Hermano Vip", hace justo un año.



En dicha carta, se instaría al ex de Rocíito de que no pagase ninguna cantidad económica a la madre de sus hijos Rocío y David y se le informaba de que ésta debía más de un millón de euros a la Hacienda Publica en concepto de impago del impuesto de sucesiones. Un contenido confidencial que Olga puso en conocimiento de sus abogados y que Belén Esteban, por su parte, contó en primicia en el programa "Sálvame".



Movimientos contestados por Rocío Carrasco por una querella contra ambas por presunta revelación de secretos. La cita judicial, por la que tanto Belén como Olga estaban citadas a declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, iba a tener lugar hace un mes, pero el paso del temporal "Filomena" hizo que su comparecencia se retrasase hasta el día de hoy, 11 de febrero.



Sin embargo, acabamos de conocer que no será tampoco hoy cuando la "princesa del pueblo" y la mujer de Antonio David Flores declaren como investigadas por un presunto delito de revelación de secretos. La vista se ha retrasado y no será hasta mañana cuando veamos a Belén y a Olga Moreno realizando el paseillo hasta los juzgados de Plaza de Castilla.



Un nuevo problema para la colaboradora de "Sálvame" que, en el peor momento de su guerra con María José Campanario, acaba de emitir un comunicado a través de sus abogados para anunciar que no hará más declaraciones del tema y advertir que se reserva el derecho a emprender acciones legales contra todo aquel que atente contra su honor o contra el de algún miembro de su familia.