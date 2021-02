Necesidad en el duelo argentino de los banquillos Coudet-Almirón

El delantero del Celta Santi Mina (d) chuta ante Gonzalo Verdú (c) y Diego González, ambos del Elche, durante un partido. EFE/Ramón/Archivo

Vigo/Elche (Alicante), 11 feb (EFE). Dos entrenadores argentinos, Eduardo Coudet y Jorge Almirón, y un puñado de futbolistas sudamericanos vivirán este viernes un duelo vital por la permanencia para Celta de Vigo y Elche, dos clubes que en los últimos tiempos han cruzado el charco para solventar sus penurias económicas.

Carlos Mouriño, un emigrante retornado que hizo fortuna en México con un imperio empresarial, y el agente argentino Christian Bragarnik, apodado “el dueño de la pelota” en su país por el control que ejerce sobre numerosos técnicos y jugadores, son los máximos accionistas de ambos equipos a través de dos de sus empresas, Grupo GES y Score Club 2019, respectivamente.

El Celta es décimo en la clasificación con 26 puntos, ocho más que el Elche, que sigue en caída libre y ya encadena quince partidos de LaLiga sin ganar, lo que ha situado a Jorge Almirón en el punto de mira pese a que Bragarnik además de ser su presidente también es su representante.

El máximo accionista del Elche tiene buena relación con los dirigentes del Celta, en el que colocó el pasado mes de noviembre a Eduardo Coudet, el técnico que ha cambiado la cara de un equipo que ha pasado de ser colista a rozar los puestos europeos.

El entrenador celeste ha buscado rodearse de futbolistas de su confianza en este mercado invernal. Llegaron sus compatriotas Augusto Solari, al que conoce de su etapa en Racing, y Facundo Ferreyra, que se estrenó con un gol ante el Atlético. Le faltó la guinda de Franco Cervi (Benfica), por el que Felipe Miñambres peleó hasta el último día del mercado.

Es un caso parecido a lo que intentó hacer su agente en Elche. Bragarnik ha “sudamericanizado” al equipo franjiverde: de sus diecisiete fichajes para afrontar el regreso a Primera, más de la mitad -diez- han llegado del otro lado del charco: siete argentinos y 3 colombianos, sin contar a los integrantes del cuerpo técnico que lidera Almirón.

El choque de este viernes es una final por la permanencia, sobre todo para un Elche que necesita cortar en Balaídos su preocupante racha. El Celta aún no ha ganado en el 2021, pero viene de puntuar ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Coudet dará continuidad al bloque que puso contra las cuerdas a los de Simeone, aunque podría retocar una pieza para dotar de mayor músculo al centro del campo con la entrada de Solari por Nolito, sobre todo porque se espera un césped muy rápido y pesado por las fuertes lluvias.

El resto del equipo seguirá siendo el mismo, con la dupla formada por el mexicano Néstor Araujo y el colombiano Jeison Murillo en el centro del eje defensivo, y el internacional peruano Renato Tapia como único mediocentro por delante.

El equipo de Jorge Almirón, penúltimo, afronta el duelo de Balaídos en una situación crítica, aunque el empate de la pasada jornada ante el Villarreal, en el que el Elche logró igualar un 0-2 en contra, ha dado algo de esperanza al grupo, que confía en que ese encuentro marque un punto de inflexión en el campeonato.

El Elche recupera a su capitán y eje defensivo, Gonzalo Verdú, al lateral Antonio Barragán y al interior Tete Morente, ausentes la pasada jornada por sanción federativa, mientras que Fidel Chaves y Juan Francisco Martínez ‘Nino’ se perderán el partido por lesión.

El último fichaje del equipo, el lateral colombiano Helibelton Palacios, también formará parte de la expedición a la espera de que en las próximas horas pueda legalizar su ficha, aunque Almirón no lo ve aún para ser titular.

La principal incógnita está en conocer si el entrenador, ante la necesidad de puntos de su equipo, volverá a apostar por sus dos delanteros puros, Guido Carrillo y Lucas Boyé. El técnico quedó satisfecho del rendimiento de los argentinos, que marcaron un tanto cada uno la pasada jornada, por lo que todo apunta a que repetirán de salida.

Alineaciones probables

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Aarón Martín; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito o Solari; Santi Mina y Aspas.

Elche: Edgar Badía; Barragán, Gonzalo Verdú, Diego González, Mojica; Josan, Marcone, Guti, Rigoni, Carrillo y Lucas Boyé.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (vasco)

Estadio: Balaídos

Hora: 21.00 horas

Puestos: Celta (10º, 26 puntos), Elche (19º, 18 puntos)

Clave: La ansiedad del Elche

La frase: Aspas: “Tapia es imprescindible en este Celta”

El dato: El Celta no ha ganado en el 2021; el Elche encadena 14 jornadas sin saborear un triunfo