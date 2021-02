Mujeres se manifiestan en Ciudad de México por la desaparición de una joven

Varios colectivos feministas se manifestaron este miércoles en Ciudad de México para protestar por la desaparición de la joven Wendy Sánchez, en paradero desconocido desde que hace más de un mes se le perdiera la pista en el occidente del país. EFE/Sáshenka Gutiérrez

México, 10 feb (EFE).- Varios colectivos feministas se manifestaron este miércoles en Ciudad de México para protestar por la desaparición de la joven Wendy Sánchez, desde que hace más de un mes se le perdiera la pista en el occidente del país.

"La protesta es por una compañera desaparecida en San Francisco (Nayarit). Ella iba a visitar a su familia. Cada 15 días visitaba a su familia, que vive en Guadalajara. Y en ese trayecto desapareció el 9 de enero", explicó a Efe Lina, quien conoció a la mujer, de 33 años, en un encuentro artístico en diciembre.

Desde la marcha, Lina lamentó que pese a que la familia de Wendy presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Nayarit, donde fue vista por última vez, "no ha habido respuesta alguna ni de la Fiscalía de Nayarit ni de la de Guadalajara", estados colindantes en el occidente mexicano.

"Ella iba en su camioneta, y no hay nada de rastro ni de ella ni de su camioneta, ni de su teléfono", se quejó, pese a mantener todavía esperanza en la investigación.

El hermano de la desaparecida denunció este martes en las redes sociales, cuando se cumplió un mes desde que se le perdiera la pista, la falta de avances en la investigación.

"Desde el 9 de enero no hemos parado nuestra búsqueda, y bajo el mismo deseo de encontrar a Wendy exigimos respuesta y hechos por parte de las autoridades", reclamó.

La desaparición de Wendy, artista y diseñadora, conmocionó a México a principios de año, después de que la etiqueta #TeBuscamosWendy se hiciera viral en redes sociales.

Por ello, varios colectivos feministas se dieron cita este miércoles en Ciudad de México para pedir la intervención de las autoridades.

Las manifestantes leyeron un comunicado exigiendo justicia y pegaron carteles con la cara de Wendy frente a la antigua representación del occidental estado de Jalisco, a cuya capital, Guadalajara, se dirigía la joven cuando desapareció.

Según los últimos datos del Gobierno mexicano, entre 2006 y enero de 2021 más de 82.000 personas han desaparecido en México.

Las denuncias por desapariciones entre 2006 y el cierre de 2020 ascendieron a 80.517, reflejan las cifras del Ejecutivo, que llegó al poder en diciembre de 2018 con la promesa de priorizar el asunto como parte de un fortalecimiento de los derechos humanos.

El país registró en 2020 un aumento anual del 0,3 % en los feminicidios, lo que significa que al menos 1.015 mujeres murieron en un asesinato tipificado por violencia machista o de género.