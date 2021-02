Manuel 'LIDLT' se muestra arrepentido con sus compañeros, pero orgulloso en solitario

29/01/2021 MANUEL, PAREJA DE LUCÍA EN 'LIDLT' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'LIDLT'



MADRID, 11 (CHANCE)



Manuel y Lucía están siendo claros protagonistas de esta tercera edición de 'La isla de las tentaciones' y lo cierto es que en cada entrega nos están dejando más sorprendidos. En esta ocasión hemos visto como el concursante se levantaba completamente preocupado por la que había liado la noche anterior... y es que recordemos que tuvo dos momentos que quedarán para la historia de la televisión con Fiama y Stefany.



"La he liado, me ha salido el auténtico Manuel, he sido yo" confesaba Manuel mirando a cámara, lo que nos hace entender que no se arrepiente de lo que ha hecho porque tenía ganas de sacar a pasear su verdadero yo, mientras que a sus compañeros de concurso les aseguraba estar avergonzado: "Qué vergüenza".



Lucía, sin ver todavía las imágenes en las que su pareja le es infiel por dos veces, está teniendo mucha complicidad con el tentador, Carlos Algora, una persona que ha llegado a su vida sin avisar y con la que quiere dejarse llevar y disfrutar de la oportunidad que le han dado en el programa.



"Yo nunca pensé que iba a meter la pata de esta manera. Hay cosas que no se pueden explicar" le decía Manuel a Stefany en su cita, pero lo cierto es que minutos más tarde le comentaba que se sentía mal por haberse liado primero con Fiama que con ella. La tentadora le dejaba claro que no se lo iba a tener en cuenta y que no se preocupara más...



Lo cierto es que Manuel ha quedado retratado ya por cómo ha actuado, no es mejor ni peor, simplemente ha dejado claro que él iba a divertirse y que lo está haciendo, pero por todo lo alto y sin tener en cuenta los sentimientos de la que sigue siendo su pareja, Lucía.