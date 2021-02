Mallorca y Espanyol miden sus fuerzas en una jornada clave por el descenso

Imagen de un partido de la Liga Smartbank entre Las Palmas y el Mirandés. EFE/Santi Otero/Archivo

Redacción deportes, 11 feb (EFE).- El Mallorca, líder de la categoría, y el Espanyol, segundo clasificado, miden sus fuerzas en un duelo de aspirantes al ascenso directo al que estará muy atento el Almería, mientras que por la zona baja, con el descenso cada vez más apretado, el Alcorcón quiere aferrarse al sueño de la permanencia.

Mallorca y Espanyol, separados por cinco puntos, buscarán un triunfo que les siga dando un buen impulso hacía Primera. Para el cuadro balear una victoria supondría un paso de gigante hacía la máxima categoría mientras que para el equipo catalán ganar le permitiría reforzar sus opciones de alcanzar el liderato en las siguientes jornadas.

El Almería, empatado a puntos con el Espanyol pero con un partido menos, mira de reojo ese duelo porque un tropiezo del conjunto perico, si llega acompañado de un triunfo suyo, le dará la segunda plaza. Enfrente tendrá a la UD Las Palmas, que llegará a la ciudad andaluza tras encadenar dos derrotas seguidas y esperando con ansía el nuevo debut de Jesé Rodríguez, que parece se demorará una semana más.

En puestos de promoción, y con un triple empate a 40 puntos, están Sporting de Gijón, Rayo Vallecano y Leganés.

De los tres, Sporting y Leganés, que parecen haber superado sus respectivos baches, juegan en casa contra Málaga y Albacete, dos equipos con realidades totalmente opuestas ya que el cuadro andaluz vive tranquilamente en mitad de tabla y el manchego está en descenso.

El Rayo visitará a otro equipo en apuros, el Cartagena, también en descenso pero al que una victoria le podría permitir salir de esos puestos y tomar algo de aire en la clasificación.

Peor lo tiene el Alcorcón, que, colista y sin margen de error, necesita recuperar la moral y ver el futuro con cierto optimismo tras cuatro derrotas y un empate en Liga en lo que va de año. Para ello deberá ganar obligatoriamente a un Logroñés que no quiere meterse en líos de la zona baja para seguir acercándose a la permanencia.

El cuarto equipo en puestos de descenso es el Castellón, que intentará aprovechar la irregularidad del Fuenlabrada para sacar algún punto y frenar la mala racha que atraviesa.

Sabadell y Zaragoza, separados por un punto y al filo del descenso, disputan un duelo de urgencias con mucho en juego, ya que aparte de los tres puntos también buscan dejar tocado a un rival directo.

El Oviedo, que no ha ganado ninguno de los últimos cinco partidos, y el Lugo, con solo un triunfo en ese intervalo de encuentros, disputan un encuentro con el que esperan revertir su mala racha y seguir asentándose en una zona tranquila.

Eso es lo que quiere el Tenerife, que la pasada jornada sorprendió en Vallecas al Rayo y en esta quiere ganar a la Ponferradina, que ve los puestos de promoción a tres puntos y no se resigna a frenar su carrera.

Mirandés y Girona, que inician la jornada como octavo y noveno, respectivamente, y separados por tres puntos, también están en esa carrera por meterse entre los seis primeros aunque, dada la competencia, cada vez es menor el margen de error.

Programa jornada 25

-------------------

· Viernes 12 febrero

21.00 Sabadell - Zaragoza

· Sábado 13 febrero

16.00 Cartagena - Rayo Vallecano

18.15 Mirandés - Girona

20.30 Tenerife - Ponferradina

· Domingo 14 febrero

14.00 Mallorca - Espanyol

16.00 Almería - Las Palmas

18.15 Leganés - Albacete

Alcorcón - Logroñés

21.00 Sporting de Gijón - Málaga

· Lunes 15 febrero

19.00 Castellón - Fuenlabrada

21.00 Oviedo - Lugo.