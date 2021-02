Maduro creará un millar de pequeños bancos para impulsar el Estado comunal

Fotografía cedida por prensa Miraflores que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una alocución, hoy en Caracas (Venezuela). EFE/ Prensa Miraflores

Caracas, 10 feb (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles la creación de un millar de pequeños bancos en comunidades del país para "tributar en la profundización de la nueva arquitectura financiera", de la que no ofreció detalles, e impulsar el Estado comunal.

"Estoy proponiendo una meta alta para este año 2021, estoy proponiendo y entregando recursos y decidiendo la conformación de mil nuevos bancos de las comunas, de las comunidades a nivel nacional para tributar en la profundización de la nueva arquitectura financiera", dijo Maduro en un acto, en Caracas.

El mandatario venezolano indicó que estos bancos deberán tener una "relación especial" con un gran banco que, dijo, será el Banco de las Comunas.

"Debemos, nosotros, impulsar los bancos comunales, yo estoy aprobando recursos en Petro (la criptomoneda venezolana), los bancos comunales deberían tener una relación especial con el banco de las comunas, de la clase obrera", agregó.

Maduro no explicó cómo funcionarán estos bancos ni cuál será la "relación especial" con el "Banco de las Comunas".

El Gobierno venezolano promete desde hace años instaurar en el país un "Estado comunal" que no ha sido explicado en profundidad, pero que se trata de una "nueva estructura organizativa" del poder.

Como parte de esto ha creado un Ministerio de Comunas y, recientemente, en el Parlamento, dominado por diputados afines a Maduro, se creó la comisión legislativa para las comunas.

Además, en el pasado Maduro también ha anunciado la creación de una universidad para las comunas en las que, según recordó hoy, se podrán estudiar todas las carreras.