Madagascar.- La Gendarmería advierte de que "no tolerará intentos de crear problemas" ante las protestas opositoras

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Las fuerzas de seguridad de Madagascar han advertido de que "no tolerarán ningún intento de crear problemas", de cara a las protestas convocadas por la oposición en la capital, Antananarivo, para protestar por la crisis económica y el desempleo.



El comandante de la Gendarmería malgache, Njatoarisoa Andrianjanaka, ha subrayado que las fuerzas de seguridad "no hacen política" pero que "asumirán sus responsabilidades en caso de que sea necesario".



"Nuestro papel es preservar la seguridad y la tranquilidad en la sociedad", ha manifestado, según ha informado el diario malgache 'L'Express de Madagascar'. "Pedimos que haya consciencia para no ceder ante los complots y los problemas", ha añadido.



Por otra parte, Andrianjanaka ha recalcado que las fuerzas de Madagascar "no pueden quedarse de brazos cruzados frente a los que provocan problemas". "Todos los que tengan esta intención serán considerados como bandidos y enemigos de la nación", ha zanjado.



Las declaraciones del comandante de la Gendarmería han llegado después de que el senador opositor Fidèle Razara Pierre reclamara a las autoridades el fin del cerco a la vivienda del expresidente Marc Ravalomanana y el reinicio de la emisión de la cadena MBS, propiedad del exmandatario.



En este sentido, el senador ha adelantado que el grupo opositor Miara-Manonja adoptará una posición sobre esta situación y las movilizaciones de cara a la jornada del sábado, cuando se decidirá finalmente cuándo se convocan las manifestaciones.



El país se encuentra sumido en una grave crisis económica, recrudecida por la pandemia de coronavirus, que ha golpeado especialmente a las zonas rurales del sur del país. Naciones Unidas pidió en enero 76 millones de dólares (alrededor de 62,6 millones de euros) para dar apoyo a más de un millón de personas en esta zona del país.



Apenas una semana antes, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) había alertado de que la concatenación de tres años de sequía y la recesión dejará este año a casi un tercio de la población del sur de Madagascar en situación de inseguridad alimentaria, cerca del doble que en 2020.