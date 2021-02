Lucasfilm despide a estrella de "The Mandalorian" Gina Carano por publicaciones en redes sociales

11 feb (Reuters) - Lucasfilm dijo el miércoles que despidió a Gina Carano, protagonista de su serie de televisión "The Mandalorian", por publicaciones en redes sociales que trazaban paralelos entre la persecusión de judíos en la Alemania nazi y actitudes modernas hacia las personas con diferentes perspectivas políticas.

"Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes de que lo esté en el futuro", dijo en un comunicado un portavoz de Lucasfilm, el estudio de cine de Walt Disney Co .

"No obstante, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables", agregó.

Ni Carano ni sus representantes pudieron ser contactados de inmediato para que ofrecieran comentarios.

"The Mandalorian", que se transmite en el servicio de streaming Disney+, es una serie de acción en vivo ambientada en la galaxia muy, muy lejana que se vio por primera vez en la pantalla grande en la película "La guerra de las galaxias" de 1977.

En una publicación en Instagram el martes por la noche, la actriz comparó las diferencias políticas contemporáneas con el trato a los judíos en la Alemania nazi, informó el sitio web de noticias de entretenimiento Variety https://bit.ly/3qa7L7B.

"Los judíos fueron golpeados en las calles, no por soldados nazis sino por sus vecinos (...) incluso por niños", dijo el reporte citando una publicación que la actriz compartió en Instagram.

"Debido a que la historia está editada, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieron arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿Cómo es eso diferente de odiar a alguien por sus opiniones políticas?", dijo.

Variety señaló que la publicación se originó en una cuenta de Instagram diferente.

En Twitter, el hashtag #FireGinaCarano (Despidan a Gina Carano) era tendencia, con muchos usuarios criticándola.

Carano ya había sido cuestionada anteriormente por publicaciones en noviembre en Twitter en las que se burlaba del uso de mascarillas https://bit.ly/372qnP0 en medio de la pandemia de COVID-19. En un tuit diferente ese mes, también afirmó que había habido fraude https://bit.ly/3qfbuAE electoral durante la elección presidencial de 2020.

Lucasfilm planeaba revelar a Carano como la estrella de una serie de Disney+, pero abandonó esos planes después de los tuits de noviembre, dijo la publicación Hollywood Reporter https://bit.ly/374f5tH citando fuentes no identificadas. (Reporte de Rama Venkat en Bangalore y Lisa Richwine en Los Ángeles. Editado en español por Lucila Sigal)