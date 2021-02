Los vínculos con la mafia rumana le cuestan el cargo a un político mexicano

Fotografía de archivo del 3 de septiembre de 2008, de una jornada en la que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se manifiestó fuera de la Asamblea de Representantes de Ciudad de México. EFE/Str/Archivo

México, 10 feb (EFE).- Los vínculos con la mafia rumana le costaron el cargo este miércoles al director en el suroriental estado de Quintana Roo del Partido Verde Ecologista de México, José de la Peña Ruíz de Chávez, involucrado en investigaciones federales.

De la Peña aparece, según la información publicada esta semana, en los informes de inteligencia del Gabinete de Seguridad mexicano como uno de los operadores de la red de políticos que colaborarían con la mafia rumana de Florian Tudor, conocido como El Tiburón.

El Partido Verde confirmó este miércoles el nombramiento de un nuevo dirigente en Quintana Roo, Pablo Bustamante, aunque no especificó el motivo del relevo.

La formación política se limitó a agradecer "un importante trabajo con militantes y simpatizantes" a De la Peña, cuyos nexos con la banda de El Tiburón eran conocidos también por las autoridades estadounidenses.

Según la prensa mexicana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda mexicana congeló las cuentas bancarias de De la Peña por sus nexos con la mafia rumana.

La banda de El Tiburón, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias, la trata de personas y la extorsión, tendría presencia en al menos 15 países, mientras en México habría actuado en 14 estados con apoyo de funcionarios y empresas fantasmas.

El exlíder del Partido Verde en Quintana Roo es el primer político que dimite por sus nexos con la mafia de Tudor, después de que esta semana se revelara que una red de políticos y funcionarios de la fiscalía de ese suroriental estado mexicano colaboraba y protegía a la banda.

Este martes, el político René Bejarano, aspirante a presentarse a una diputación federal por el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aceptó conocer a dos personas vinculadas con el grupo de Tudor, pero se desvinculó de cualquier actividad delictiva.

Bejarano alegó que esos delincuentes usaron su nombre y el de su movimiento político, Movimiento Nacional por la Esperanza, para desfalcar a empresarios, por lo que cortó cualquier relación con ellos cuando se percató.

El responsable de la UIF, Santiago Nieto, aseguró que Bejarano no aparecía en las investigaciones, aunque no ha habido ningún desmentido en el caso de De la Peña.