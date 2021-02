Los demócratas concluyen su argumentación en juicio político contra Trump

Los legisladores demócratas que ofician de fiscales en el juicio político a Donald Trump concluyeron el jueves su argumentación, instando al Senado a condenar al expresidente estadounidense por "incitación a la insurrección" en la toma del Capitolio el 6 de enero.

"Les pedimos humildemente que condenen al presidente Trump por un crimen del que es abrumadoramente culpable", dijo Joe Neguse, uno de los miembros de la Cámara de Representantes que lleva adelante la acusación. "Porque si no lo hacen, si pretendemos que esto no sucedió, o peor aún, si lo dejamos sin respuesta, ¿quién puede asegurar que no volverá a suceder?".

Los abogados de Trump comenzarán a presentar su defensa el viernes.

cl/ft/ad/rsr