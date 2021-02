Leopoldo López: "Guaidó es el líder, pero se pueden complementar liderazgos"

El opositor venezolano Leopoldo López, durante una entrevista con Efe hoy jueves en Madrid. EFE/Kiko Huesca

Madrid, 11 feb (EFE).- Juan Guaidó sigue teniendo la responsabilidad de liderar un proceso de cambio en Venezuela y por eso su sustitución no es una opción, asegura en una entrevista con EFE el opositor venezolano Leopoldo López, quien sin embargo añade que "existe la posibilidad de complementar liderazgos" para lograr la unidad necesaria que lleve a la convocatoria de unas elecciones libre en el país.

La unidad de la oposición venezolana es un claro objetivo para López que, a pesar de todo, reconoce que la figura de Guaidó, "como todos los políticos y la política, ha sufrido un bajón" fruto de la expectativa que se creó en 2019 sobre un cambio inminente en el país, "que fue muy alta y al no producirse generó frustración e incertidumbre".

Pero eso "no debe significar que sustituyamos a la Asamblea Nacional porque es el bastión sobre el que está Juan Guaidó y es donde está la legitimidad", remarca el opositor venezolano, que llegó a Madrid el pasado octubre después de abandonar su país de manera clandestina a través de la frontera de Colombia.

Según López, en todos los estudios de opinión recientes, Guaidó "sigue siendo el líder mejor valorado entre el sector de la dictadura y el democrático" y tiene "muy clara su misión, y también que para lograrla tiene que unificar y articular con los países aliados que nos permitan empujar en esa dirección".

"En el momento en el que haya un cronograma claro para una elección presidencial tendremos que hacer unas primarias, que participen todos los que tengan aspiraciones y que la gente elija, pero sería una distorsión en estos momentos plantear si yo me presentaría porque no estamos en un terreno electoral", asegura.

CONCIENCIA UNITARIA

"Tenemos que estar muy claros para responder a la política de división de la dictadura, unificar todos los esfuerzos. Ese es el espíritu que tenemos casi todos. Está claro que hay opiniones distintas, pero también hay conciencia también de la necesidad de ir unidos", remarca.

López insiste en que dentro de la oposición a Nicolás Maduro hay una premisa muy clara: "nadie puede ir solo. La condición es ir unidos y todos estamos conscientes de eso. Sin duda siempre se pueden mostrar voces distintas, pero todos trabajamos en función de lograr un relanzamiento unitario, con fortaleza que incluya a todos los partidos políticos, pero también a todos los sectores de la sociedad civil".

El líder opositor valora muy positivamente la posición del nuevo Gobierno de Estados Unidos respecto a Guaidó, a quien renovó su confianza como presidente encargado de Venezuela recientemente, pero es crítico con la Unión Europea.

"La Unión Europea nunca reconoció a Juan Guaidó como presidente. Para eso se necesitaba el reconocimiento de los 27 países y Chipre e Italia nunca lo hicieron. Nunca fue en bloque. Pero sí hubo posiciones muy claras de algunos países", señala.

"EUROPA NO PUEDE SER NEUTRAL"

Recuerda que el Parlamento Europeo fue "muy firme en rechazar las elecciones fraudulentas de diciembre y también en la solicitud de elecciones presidenciales y parlamentarias, en señalar los informes de la ONU sobre violaciones de derechos humanos y las sanciones a establecer al respecto, y hubo un reconocimiento explícito a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó. Lo mismo ocurrió en el Consejo Europeo".

"Hay un respaldo muy claro en todas las posiciones que han salido por parte de Europa a la Asamblea Nacional, pero sobre todo a los sectores democráticos y a nuestra lucha", indica.

Pero considera que ese respaldo "es un respaldo declarativo, mientras el que recibe Maduro de países como Irán, China o Rusia es militar, de inteligencia, de blanqueo de capitales por la vía de la corrupción, en recibir el oro de sangre que sale con profundas violaciones al medio ambiente y a los derechos humanos, también apoyo diplomático en la ONU".

Por eso Leopoldo López le pide a Europea que "no puede ser neutral: o estás con la dictadura o estás en contra de la dictadura. O estás con la libertad o estás con la dictadura, ahí no hay matices. Por eso insistimos en la importancia de que exista un apoyo muy claro, con cohesión entre los distintos países y con la determinación de ejercer toda la presión necesaria para salir de Maduro".

