Latinoamérica vive una situación migratoria muy compleja, dice el jefe del ACNUR

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, fue registrado este jueves, durante una entrevista con Efe, en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 11 feb (EFE).- El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, afirmó este jueves que Latinoamérica vive una situación migratoria "muy compleja" que abarca desplazamientos importantes en Centroamérica y migraciones históricas como la de los venezolanos, cuyo cantidad es similar a la de los exiliados sirios.

"No sé si podemos llamarla una crisis, pero el problema migratorio y de refugio es muy complejo por diferentes razones", declaró Grandi en una entrevista con Efe durante una visita oficial de dos días a Costa Rica, donde se reunió con el presidente del país, Carlos Alvarado y visitó una oficina del ACNUR en la zona fronteriza con Nicaragua, entre otras actividades.

CENTROAMÉRICA, UNA ZONA DE ATENCIÓN ESPECIAL

Grandi subrayó que una razón para visitar Costa Rica es dar visibilidad al fenómeno migratorio de nicaragüenses que se ha intensificado desde 2018 cuando estalló una crisis sociopolítica por las protestas contra el mandatario Daniel Ortega y la violenta represión.

"Es una situación migratoria compleja. Hay un elemento económico, un elemento cíclico y hay muchas personas que vienen para pedir refugio. Hemos discutido con el presidente cómo mejorar la atención", declaró.

Grandi comentó que desde 2018 unos 100.000 nicaragüenses han migrado hacia Costa Rica, lo cual no se compara con la magnitud del exilio venezolano, pero que es un punto de atención prioritaria para el ACNUR que se está abordando con cooperación para garantizar seguro social y regularización a los refugiados o solicitantes.

"Hay crisis más pequeñas, pero creo que graves, como la situación nicaragüense que ha provocado un flujo de casi 100.000 personas en tres años. Van a haber elecciones en Nicaragua este año y hay una posibilidad de tensiones, violencia y flujos adicionales, por lo que hay un tema de preparación en Costa Rica", afirmó.

El alto comisionado señaló que los fenómenos migratorios siempre son de interés regional y que Centroamérica está experimentando flujos desde el Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) hacia México y Estados Unidos; de Nicaragua hacia Costa Rica, pero también es una zona de paso de otros flujos de, por ejemplo, haitianos y cubanos.

Grandi sostuvo este jueves una reunión virtual con los cancilleres de Centroamérica, en la cual percibió un "reconocimiento de que el problema existe" y que se puede hacer frente mediante acciones regionales.

"En el norte de Centroamérica continúa una situación de violencia, de pobreza, de falta de servicios, de debilidad del Estado o falta de presencia del Estado en algunas partes de los países que continúa causando flujos migratorios", manifestó.

"Hay planes buenos en la región, pero hacen falta recursos", declaró.

EL ENORME PROBLEMA VENEZOLANO Y EL CAMBIO EN EEUU

Grandi también puso énfasis en la migración venezolana que se ha acrecentado en los últimos años producto de la crisis que atraviesa esa nación.

"El problema venezolano es enorme. Hay casi 6 millones de venezolanos que huyeron de su país y la gran mayoría está en la región. Ese número es casi la misma población del exilio sirio. La venezolana es una de las dos o tres situaciones de desplazamiento más grandes del mundo y sin precedente en esta región", expresó.

Antes de su visita a Costa Rica, el alto comisionado estuvo en Colombia, donde el pasado lunes el Gobierno anunció que acogerá a unos dos millones de venezolanos regulares o irregulares, bajo un estatuto de protección temporal que tendrá una vigencia de 10 años.

Grandi calificó este jueves la decisión de Colombia como un "gesto histórico" y la comparó con un programa similar que estableció Costa Rica para regularizar por dos años a nicaragüenses y venezolanos a quienes no se les otorgó refugio.

En cuanto al nuevo Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Joe Biden, el jefe del ACNUR se mostró esperanzado en que significará un cambio en cuanto al abordaje de los temas migratorios y de refugio.

"La administración necesita un poco más de tiempo, pero creo que el cambio es positivo porque hay más interés de enfrentar las causas, las raíces, con más recursos a los países de la región con un enfoque no solo de seguridad, sino de desarrollo servicios y seguridad humana", comentó.

La administración Biden "ya ha demostrado que va a respetar los principios fundamentales de la protección de los refugiados", apuntó.

Grandi terminará este jueves su visita a Costa Rica y viajará a España donde se reunirá con altas autoridades de ese país.

Douglas Marín