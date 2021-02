Lasso sigue por delante de Pérez en puja por el balotaje en Ecuador

Una mujer trabaja en la delegación Provincial de Pichincha del Consejo Nacional Electoral ecuatoriano, donde se reciben las actas con los resultados de las elecciones presidenciales 2021, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 11 feb (EFE).- El dirigente centroderechista Guillermo Lasso seguía adelantando este jueves a su rival indígena Yaku Pérez en la puja por la segunda plaza para el balotaje del 11 de abril, aunque la diferencia era marginal y susceptible de cambio.

Según la plataforma digital del Consejo Nacional Electoral (CNE), Lasso obtiene hasta ahora el 19,68 % del escrutinio con 1.802.371 votos, en tanto que Pérez tenía 19,40% con 1.784.334, con el 99,90 % de las actas escrutadas.

El líder conservador comenzó a superar a Pérez por primera vez el miércoles por la tarde, aparentemente por el recuento de actas de zonas en la región Costa en las que tiene mayores apoyos.

Pero la diferencia de 0,2 puntos no es aún suficiente matemáticamente dado que quedan por escrutar unas 40 urnas y por revisar 529.

No está claro si también faltarían las del extranjero, dado que fuentes del CNE consultadas por Efe han discrepado sobre si ya estarían o no incluidas en las estadísticas de resultados.

Según el CNE, el miércoles concluyó la revisión de actas electorales en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Los Ríos, pero sigue el proceso en las de Guayas (costa) y Morona Santiago (Amazonía).

El cambio en la tendencia de voto ha provocado denuncias de fraude por parte del líder del movimiento indígena Pachakutik, quien asegura de ser víctima de un complot de derecha e izquierda para dejarlo fuera del balotaje.

A esas elecciones ya está validado el ganador del domingo, el correísta Andrés Arauz, que obtiene alrededor del 32% del escrutinio.

En aquellas elecciones, más de 13 millones de ecuatorianos estaban convocados a elegir presidente, vicepresidente, 137 representantes de la Asamblea Nacional y cinco del Parlamento Andino.

Desde entonces, la puja entre Lasso y Pérez mantiene en vilo al país y ha disparado la tensión pues el movimiento indígena amenaza con una "gran movilización" para hacer frente al "fraude" y hacer respetar "la voluntad popular".

Advertencias que han recordado los disturbios de octubre de 2019, en los que murieron una decena de personas y unas 1.500 resultaron heridas.

Pérez anunció este miércoles que pedirá a la Contraloría General del Estado una auditoría sobre los resultados en seis provincias del país, en las que exige un recuento voto a voto.

De forma separada, algunos de los asambleístas del partido piensan denunciar el caso a la Fiscalía.

Mientras, para este jueves hay convocadas de nuevo vigilias y marchas frente a todas las sede del CNE en el país andino.