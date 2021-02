Larry Flynt, editor de porno y activista de la libertad de expresión, muere a los 78 años

LOS ÁNGELES, 10 feb (Reuters) - El editor de la revista Hustler Larry Flynt Jr., el autodenominado "vendedor de obscenidades" que usó su imperio de pornografía y su talento para lo escandaloso hasta empujar los límites de la libertad de expresión y el buen gusto, murió el miércoles a los 78 años, dijo su agente.

Flynt, quien sufría una serie de problemas de salud desde un intento de asesinato en 1978 que lo dejó parapléjico, murió "por la aparición reciente de una enfermedad repentina", según Minda Gowen, portavoz de Larry Flynt Publications, que lleva adelante el negocio de entretenimiento para adultos que él fundó.

Flynt murió mientras dormía en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles con su esposa Liz y su hija Theresa junto a su cama, dijo Gowen en un comunicado.

Alabado por algunos como un provocador de la libertad de expresión y cuestionado por otros como alguien que lucraba de la explotación sexual y la misoginia, Flynt era conocido por burlarse de los críticos con salidas extravagantes como aparecer en el tribunal vestido con un pañal hecho con la bandera estadounidense.

En la más famosa de sus numerosas batallas legales en las que se vio envuelto, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó un fallo histórico a favor de Flynt en una demanda por difamación presentada en su contra por el evangelista Jerry Falwell.

Flynt había publicado un anuncio falso en Hustler que mostraba a Falwell diciendo que su primer encuentro sexual había sido con su madre en un retrete exterior.

Falwell lo demandó por 50 millones y ganó un fallo de un tribunal inferior, pero en 1988 la Corte Suprema sostuvo que se trataba de una parodia y estaba protegido por la Primera Enmienda.

En su momento de apogeo, Flynt vivió un estilo de vida que podría haber hecho sonrojar a Calígula. Escribió en su autobiografía que su primera experiencia sexual fue con una gallina y contó que tenía relaciones sexuales cada cuatro o cinco horas durante una jornada laboral.

Después de quedar paralizado, Flynt se sometió a una cirugía de implante de pene para poder seguir teniendo sexo.

Flynt creó un negocio con una facturación estimada de 150 millones de dólares en un momento. A medida que la circulación de la revista disminuyó, se mantuvo a la vanguardia invirtiendo en canales de televisión para adultos, un casino, distribución de películas y mercadería.

Dijo que nunca le molestó que lo catalogaran como un vendedor de obscenidades siempre que también fuera considerado un cruzado de la Primera Enmienda.

"El hecho de que publique pornografía no significa que no me preocupen los enfermos sociales que todos nosotros somos", dijo una vez a un entrevistador.

Sus detractores veían a Flynt como cualquier cosa menos un héroe.

"Larry Flynt debería ser recordado como un flagelo para la sociedad", dijo Dawn Hawkins, directora ejecutiva del National Center on Sexual Exploitation. "Directamente contribuyó y se benefició de la explotación sexual de mujeres durante la mayor parte de su carrera y nuestra cultura es más pobre por ello", agregó.

Nacido en 1942, Flynt creció en la pobreza en Kentucky e Indiana y abandonó la escuela después de octavo grado. Tras períodos en las fuerzas armadas y en una planta de General Motors, él y su hermano abrieron el Hustler Club en Dayton, Ohio, en 1968.

Para 1973 se había convertido en una serie de clubes de striptease en todo el estado y Flynt publicó un boletín para promoverlos.

Ese boletín se convirtió en la revista Hustler, su publicación insignia, que se hizo famosa por presentar fotos explícitas que hacían que su competidor de Playboy pareciera moderado en comparación. Prácticamente nada estaba prohibido en las páginas de Hustler y Flynt se propuso publicar fotos de los genitales de las mujeres.

En su apogeo, Hustler tenía una reportada circulación de 3 millones de ejemplares. Larry Flynt Publications también publicó otras revistas pornográficas, así como películas y revistas convencionales.

La autobiografía de Flynt de 1996 se tituló "An Unseemly Man: My Life as a Pornographer, Pundit and Social Outcast". Estuvo casado cinco veces y dejó cuatro hijos.

(Reporte de Lisa Richwine y Steve Gorman en Los Ángeles. Escrito por Eric Walsh. Editado en español por Lucila Sigal)