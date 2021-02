La vigente campeona Kenin cae ante Kanepi

La tenista norteamericana Sofia Kenin. EFE/EPA/DEAN LEWINS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Melbourne (Australia), 11 feb (EFE).- La estadounidense y vigente campeona Sofia Kenin (4) cayó en la segunda ronda del Abierto de Australia tras tropezar por un severo 6-3 y 6-2 ante la estonia Kaia Kanepi, y no pudo completar su defensa del título.

Kenin, que derrotó en la final de la edición pasada a la española Garbiñe Muguruza (14), no solucionó las dudas generadas en los dos últimos partidos, ante la propia Muguruza y en primera ronda del ‘major’ ante la invitada Inglis, y cayó en un partido que sobrepasó ligeramente la hora de duración.

La veterana Kanepi tuvo la tranquilidad para ejecutar tres de la las siete pelotas de rotura que dispuso mientras que su rival no pudo convertir ninguna a pesar de contar con las mismas oportunidades.

Además, el servicio de la estadounidense no intimidó a Kanepi después de conseguir 28 de los 51 puntos disputados con su saque.

La principal beneficiaria de esta situación será la ucraniana Elina Svitolina (5), quien tenía previsto enfrentarse con la defensora del título en unos hipotéticos cuartos de final.