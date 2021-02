La Contraloría pide reformar los castigos a la corrupción en Venezuela

En la imagen un registro del contralor general de Venezuela, Elvis Amoroso (i), al hablar con el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello (d), en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 11 feb (EFE).- La Contraloría General de la República (CGR, tribunal de cuentas) de Venezuela informó este jueves que ha pedido a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) reformar los castigos que se aplican a quienes incurren en el delito de corrupción en el país, si bien se desconoce el alcance de estas propuestas.

El contralor general, Elvis Amoroso, sostuvo una reunión con integrantes de la Comisión de Política Interior de la AN para entregarles 19 propuestas de reforma de "diferentes instrumentos legales", informó la CGR en un comunicado.

"Presentamos un grupo de 19 leyes y propuestas en el ámbito penal (...) entre las que destacamos la Ley de la Contraloría General de la República, la Ley del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley Contra la Corrupción, con el objetivo de que estas sean adecuadas a la realidad venezolana", dijo Amoroso, citado en la nota.

Sobre el eventual cambio a la forma de castigar el delito de corrupción, adelantó que se prevé plasmar "la materia penal de privar de libertad" a quien incurra en esta falta, pero también estudian fijar la obligatoriedad de que ese acusado resarza el daño patrimonial que haya ocasionado al Estado venezolano.

Amoroso insistió en que las decisiones y medidas cautelares por parte de los organismos que combaten los hechos de corrupción "tienen que darse con mucha velocidad y con la prontitud que estos hechos ameritan, para evitar que los grupos de corruptos puedan robarse el dinero y activos que le pertenecen al Estado".

Según el escrito, la Contraloría se incorporará de manera permanente en las reuniones del equipo legislativo que discute aspectos relacionados con la política interior del país, "para que participe en el trabajo que llevarán a cabo en materia penal".

Según la organización no gubernamental Transparencia Internacional, Venezuela es percibido como el país más corrupto del continente americano.