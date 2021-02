La CE presentará pronto propuestas para una autonomía casi total en vacunas

Vacunas contra la covid-19. EFE/ Raúl Caro/Archivo

Bruselas, 10 feb (EFE).- La Comisión Europea tiene previsto presentar "muy pronto" una serie de propuestas para lograr una autonomía "casi total" de la Unión Europea (UE) en materia de vacunas y con capacidad de producción "24 horas al día, siete días a la semana", anunció este miércoles el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.

El político francés hizo estas declaraciones tras visitar la multinacional estadounidense Thermo Fisher Scientific, que adquirió hace un mes un centro en Bélgica donde produce el principio activo de la vacuna AstraZeneca.

"Muy pronto presentaremos propuestas para lograr una autonomía casi total de la UE en el campo de las vacunas, con capacidades de producción multitecnológicas (ARNm, adenovirus, proteínas recombinantes) y multiusuario que podrán activarse en el futuro 24 horas al día, siete días a la semana", dijo Breton, según un resumen de la visita facilitado esta noche por su gabinete.

Esta visita a la empresa subcontratista de AstraZeneca, una de las seis farmacéuticas que hasta la fecha han firmado un acuerdo de compra anticipada con la Comisión Europea, se produce en el marco del grupo operativo para el aumento de la producción industrial de vacunas, creado la semana pasada por la Comisión Europea y puesto bajo la autoridad de Breton.

"La producción de vacunas en tan poco tiempo y en tales volúmenes no tiene precedentes en Europa ni en el mundo", señaló Breton tras reunirse con la dirección de la empresa para hablar sobre el aumento de la capacidad de producción en ese centro ubicado en la localidad belga de Seneffe, donde recorrió las principales etapas de la cadena de producción.

Este centro fue señalado como responsable en parte de los retrasos anunciados por AstraZeneca en el suministro de vacunas contra el Covid-19 en la Unión Europea (UE), algo que refutó la dirección.

La Agencia Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios de Bélgica ya había visitado el centro de Seneffe a finales de enero en el marco de una inspección europea, al igual que hizo con otra fábrica en Puurs, donde produce su vacuna Pfizer-BioNTech, que junto con Moderna y AstraZeneca son las tres autorizadas por el momento en la UE.

Tras recordar que la cadena de producción de la vacuna requiere varios cientos de componentes, el comisario Breton añadió que el objetivo es asegurarse de que "no haya cuellos de botella" y de que "no haya componentes que se agoten".

El grupo de trabajo que encabeza Breton ya ha identificado "cinco puntos" a los que prestar "atención" para mejorar la producción de vacunas: las materias primas, el rendimiento o la capacidad de extracción de la dosis máxima por cada tanque de mil litros, las "bolsas asépticas" utilizadas en particular para transportar las dosis a los lugares de llenado y acabado, los filtros y el embotellado y etiquetado.

Con esta visita al centro de Seneffe, Breton inicia un recorrido sobre el terreno que le llevará también a otras plantas vinculadas a Pfizer-BioNTech y Moderna, antes de desplazarse a otros lugares a medida que se aprueben nuevas vacunas.

Por el momento han conseguido licencia de comercialización de su fármaco en la UE tres vacunas: Pfizer/BioNTech el 21 de diciembre, Moderna el 6 de enero, y AstraZeneca el 29 de enero.

Están pendientes del visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) otras dos vacunas, la de Novavax y la de Janssen, que espera tener su antídoto del covid-19 listo en primavera.