La aerolínea estatal Air Namibia cesa las operaciones y será liquidada

Un avión despega del aeropuerto Hosea Kutako de Windhoek, Namibia. EFE/Frauke Roeschlau/Archivo

Johannesburgo, 11 feb (EFE).- La aerolínea estatal Air Namibia anunció el cese de sus operaciones a partir de este jueves, tras 74 años de actividad en el sur de África, después de que el Gobierno del país decidiese liquidar voluntariamente la compañía, que arrastra deudas millonarias.

"Efectivo el jueves 11 de febrero, todas las operaciones aéreas serán canceladas, con todas las naves retornando a la base", anunció la compañía en un comunicado emitido cerca de la pasada medianoche.

La aerolínea estatal namibia, cuyo futuro llevaba largo tiempo en la cuerda floja, invitó a los pasajeros con vuelos reservados a pedir un reembolso.

El anuncio se produjo a raíz de la decisión del Gobierno de Hage Geingob de liquidar voluntariamente compañía, según se supo a partir de una filtración de documentos de una reunión del Gabinete que se celebró este miércoles.

De acuerdo a esos textos, los algo más de 600 trabajadores de la aerolínea tendrán un "tratamiento preferencial" en el proceso de liquidación y recibirán pagos equivalentes a 12 meses de salario.

"Se deben hacer todos los esfuerzos para proteger los activos de la compañía", señalan los documentos de trabajo del Ejecutivo, según recoge hoy el diario local The Namibian.

El Gobierno namibio busca así evitar que los activos de la compañía, fundada en 1946, se pierdan al caer la aerolínea en impago de una gran deuda que tiene con la compañía belga Challenge Airlines y que se remonta a 1998.

Según un acuerdo alcanzado en enero entre Namibia y esa empresa europea, Air Namibia debía enviar un primer pago por valor de 107 millones de dólares namibios (unos 7,2 millones de dólares) antes del 18 de febrero próximo, algo que, de acuerdo a la prensa local, no estaba en posición de cumplir sin ayuda financiera.

Al margen de ese compromiso, la compañía aérea arrastraba grandes pérdidas y, según explicó el Gobierno cuando se barajaba si seguir rescatando o no a la aerolínea con dinero público, 15 de las 19 rutas que operaba eran deficitarias.