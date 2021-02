Julieta Serrano, alegre tras ser fichada de nuevo por Pedro Almodóvar

17/01/2020 JULIETA SERRANO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 11 (CHANCE)



Si hay un deseo que tengan muchos los actores de nuestro país y del resto del mundo es trabajar de la mano con Pedro Almodóvar, un gran director y productor de películas que ha llegado a lo más alto y ha saboreado el éxito como nadie. Muchos lo han conseguido y otros desean estar en el elenco de algunas de éste para aprender y llenarse de la sabiduría y conocimiento que tiene.



Siempre se rumoreó un conflicto entre Julieta Serrano y Pedro Almodóvar, algo de lo que nunca quisieron hablar ellos dos, pero que hoy la actriz ha asegurado que no hubo ningún enfrentamiento, solamente un distanciamiento: "De alguna manera, al cabo de tantos años nos hemos recuperado un poco porque no nos habíamos peleado, para nada, pero realmente nos ha llenado el corazón".



En cuanto a su próximo proyecto en el que también trabajará Pedro Almodóvar, Julieta nos ha confesado que: "Hago muy poco, hago una cosa muy pequeñita, más pequeñita que en la otra. Pedro me ha dicho que lo haga yo, yo estoy abierta absolutamente, pero es una cosa muy breve". Y es que sin duda es todo un honor para ella volver a trabajar con el director de cine, a pesar de lo ocurrido en el pasado que solamente ellos dos saben, han conseguido enterrar el hacha de guerra y mirar al futuro.