Jeep retira un anuncio protagonizado por Bruce Springsteen tras ser arrestado por conducir ebrio

En la imagen un registro del músico estadounidense Bruce Springsteen EFE/Peter Foley

Nueva York, 10 feb (EFE).- Stellantis NV, la empresa matriz de Jeep, confirmó este miércoles la retirada temporal de un anuncio protagonizado por Bruce Springsteen pocas horas después de conocerse que el artista fue arrestado el pasado mes de noviembre por conducir ebrio.

"Sería inapropiado comentar sobre los detalles de un asunto sobre el que sólo hemos leído y no podemos confirmar. Pero también es correcto pausar (...) el anuncio hasta que puedan establecerse más hechos", dijo a los medios locales un portavoz de Jeep que no fue identificado.

"El mensaje de comunidad y unidad es más relevante que nunca", señaló en referencia a la misiva que transmitía el cantautor en el spot publicitario. "Como lo es el mensaje que beber y conducir nunca puede justificarse", agregó el representante de la marca de automóviles.

Springsteen fue detenido el pasado 14 de noviembre por conducir intoxicado en el parque nacional Gateway National Recreation Area, situado en la localidad de Sandy Hook, en su estado natal de Nueva Jersey, según confirmaron varios medios este miércoles.

La policía presentó tres cargos contra el responsable de "Born in the USA", de 71 años: conducción temeraria, consumo de alcohol en una zona cerrada al público y conducir intoxicado.

Según confirmó un representante del Servicio de Parques Nacionales, "Springsteen cooperó a lo largo del proceso".

El artista deberá aparecer ante la corte en las próximas semanas para enfrentarse a los cargos.

El arresto se conoce pocos días después de que Springsteen protagonizara uno de los famosos anuncios de la Superbowl, uno de los eventos deportivos más importantes de EE.UU., para la marca de automóviles Jeep.

En el primer spot publicitario en el que participa Springsteen, de dos minutos de duración, el cantautor apareció con su propio Jeep CJ-5 de 1980, y en él pidió unidad a sus compatriotas ante la profunda división política que existe en el país en la actualidad.

"El miedo nunca ha sido la mejor parte de lo que somos, y la libertad no es propiedad de sólo unos pocos afortunados, nos pertenece a todos. Quienquiera que seas, seas de donde seas, eso es lo que nos conecta, y necesitamos esa conexión", afirmó Springsteen en el anuncio.