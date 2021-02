Jasikevicius: "La Copa del Rey es un esprint de 40 minutos"

EFE/EPA/Georgia Panagopoulou/Archivo

Barcelona, 11 feb (EFE).- El entrenador del Barça de baloncesto, el lituano Sarunas Jasikevicius, afirmó este jueves que "la Copa del Rey es un esprint de 40 minutos", el tiempo que dura un partido, y subrayó la necesidad de "estar fuerte mentalmente" para ganar este tipo de competición, que se disputa en el WiZink Center de Madrid.

En la rueda de prensa previa al Barça-Unicaja de cuartos de final, previsto para este viernes a las 21:30, el técnico azulgrana afirmó que, en la Copa, "no puedes mirar al partido siguiente, hay que ir partido a partido" porque, básicamente, un mal partido de cualquier equipo puede condenarlo a la eliminación.

En este formato a partido único, en el cual el Barça solo se enfrentaría al Real Madrid en una hipotética final, Jasikevicius evitó otorgar a su equipo la medalla de favorito: "En una de las semanas más bonitas de nuestro calendario, entiendo que la gente tenga que buscar favoritos, pero ser o no serlo no cambia nada".

Aunque el técnico lituano reconoció que, para él, "significaría mucho levantar el primer título como entrenador del Barça", también advirtió que la Copa "es un torneo donde siempre hay sorpresas".

"Solo hay que centrarse en el partido contra Unicaja y entrenar bien antes de disputarlo. Ganar el título aún queda muy lejos cuando hay siete equipos tan buenos que también juegan la Copa", explicó Jasikevicius.

En este sentido, consideró que el factor psicológico es clave para tirar adelante los partidos en un torneo tan comprimido: "Hay que ser muy fuerte mentalmente. Puedes empezar mal pero no puedes entrar en pánico, hay que seguir haciendo tu juego".

"Si quieres ganar la Copa, tienes poco tiempo para preparar al rival y hacer ajustes. No puedes prevenir lo que te puede venir. Hay que arreglarlo todo enseguida", sentenció.

Puesto que si el Barça llega a la final tendrá que disputar tres partidos en tan solo tres días, Jasikevicius destacó la importancia de contar con todos los efectivos disponibles: "Estamos acostumbrando a la gente a sentirse importante para que todos puedan jugar en cualquier momento y aportar algo."

Sobre el Unicaja, el técnico azulgrana destacó las mejoras que ha hecho el técnico griego Fotsis Katsikaris desde que, esta temporada, cogiera las riendas del cuadro malagueño: "Ahora ya no tienen una defensa tan agresiva y, además, también son un equipo que puede anotar muy fácilmente creando tiros abiertos".

Unicaja llega al duelo copero tras vencer con autoridad al Fuenlabrada en la Liga Endesa (68-85), aunque Jasikevicius afirmó que "uno puede llegar muy bien a la Copa y perderla o llegar muy mal y ganarla". Por ello, insistió que lo más importante "es no perder los papeles si la cosa va mal".