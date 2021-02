Jasiel Rivero: "Dimos lo que tuvimos pero las cosas no salieron"

Jasiel Rivero (2-i), ala-pívot cubano del San Pablo Burgos, trata de lanzar ante la defensa de Lenovo Tenerife durante el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey entre Lenovo Tenerife y San Pablo Burgos, este jueves en el WiZink Center de Madrid. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Madrid, 11 feb (EFE).- Jasiel Rivero, jugador cubano del Hereda San Pablo Burgos, admitió que, aunque lucharon hasta el final, las cosas no le salieron como esperaban en los cuartos de final de la Copa del Rey, en los que fueron eliminados por el Lenovo Tenerife en su debut en la competición.

"Nos vamos con una derrota, todos debemos pensar que tenemos que salir con la mente arriba, positiva, dimos lo que pudimos y las cosas no fluyeron bien pero dimos lo que tuvimos, luchamos hasta el final y tenemos que seguir trabajando para que las cosas nos salgan bien", explicó el pívot habanero en zona mixta.

A su juicio, en la primera mitad no tuvieron "nada de acierto" en defensa. "La cosas no fluyeron como deberían fluirnos para que el partido estuviera más reñido desde el principio", resumió, mientras que en la segunda parte jugaron mejor "pero ellos ya tenían una ventaja y una confianza que no supimos remontar", reconoció.

"Las cosas no han salido y esperemos que en el próximo juego donde lo tengamos las cosas nos salgan positivas. No sé si te diría que es cansancio, no creo que sea la justificación", añadió Rivero, que confió en que la experiencia vivida en su primera Copa del Rey les haga crecer.

"Es una experiencia muy linda y esperemos que sigamos teniendo cosas positivas como esta", concluyó el interior del San Pablo Burgos.