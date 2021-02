Hugo, de 'LIDLT', vuelve a emocionar a Sandra Barneda

11/02/2021 HUGO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'LIDLT'



MADRID, 11 (CHANCE)



Ya lo vimos en los primeros días, Sandra Barneda se emocionaba al ver a Hugo y a Raúl mostrase de lo más nerviosos ante lo que podía pasar en el reality. Una actitud que hizo que la presentadora se derrumbara públicamente, algo que no ha conseguido mucha gente porque ya sabemos que es muy difícil ver a la pareja de Nagore Robles mostrar esa parte tan sentimental.



En esta ocasión hemos visto como la presentadora ha vuelto a empatizar de manera bestial con Hugo al ver que su chica, Lara, tiene complicidad con Rubén. Una situación en la que no se he faltado el respeto, pero que le hace temer sobre el futuro de su pareja porque la ve muy motivada a seguir conociéndolo.



Hugo se ha terminado derrumbando y ha explicado que Lara le cambió la vida, se enamoró de ella cuando la conoció por primera vez, pero tiene más claro que nunca que su amor es puro y sincero, por lo que quiere luchar hasta el final para demostrarle que está enamorado de ella como nunca antes lo había estado.



Sandra no ha podido evitar emocionarse y ha mostrado signos de sufrimiento cuando ha visto al concursante mostrarse completamente roto, y es que en este reality estamos viendo al que fuera concursante de 'GH VIP' hablar de sus sentimientos como nunca antes lo habíamos oído. Está claro que es uno de los hombres que tiene más claro sus valores y sobre todo, que no ha caído todavía en ninguna tentación.