Honduras se acerca a los 4.000 muertos y 160.000 contagios por covid-19

Personas son atendidas por una brigada médica para detectar casos de la Covid-19 hoy, en el municipio de Valle de Ángeles (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Tegucigalpa, 11 feb (EFE).- A 11 meses de que fueron confirmados los primeros dos casos de contagios con covid-19 en Honduras, la pandemia sigue en alza, acercándose a los 4.000 muertos y 160.000 casos.

De la confirmación de los primeros dos contagios con la mortal enfermedad, este jueves se están cumpliendo 11 meses, que han sido marcados por un confinamiento durante cinco meses que causó severos daños sociales y económicos, y un posterior relajamiento de la población cerrando el 2020, que ha disparado las cifras de enfermos y muertos en 2021.

Los casos de los dos primeros dos contagios fueron de dos mujeres que ingresaron al país el 4 y 5 de marzo de 2020 procedentes de España y Suiza.

Al cierre de ese mismo mes, Honduras registró los primeros diez muertos, según registros del estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El 11 de septiembre, cuando se cumplieron seis meses de pandemia, el Sinager informó de que la cifra de muertos era de 2.058 y que la de contagios acumulados de 66.049.

A la fecha, según el último informe del Sinager, Honduras registra 3.806 fallecidos y 157.468 contagios, aunque fuentes médicas que están al frente de la pandemia en hospitales públicos y privados creen que esas cifras se quedan cortas, porque en muchas regiones del país no hay registros de decesos y enfermos.

Directivos de la Asociación de Funerarias de Honduras también consideran que la cifra de muertos por covid-19 podría ser de unos 10.000.

Uno de los problemas que ha tenido Honduras, desde el inicio de la pandemia, son las pocas pruebas PCR de laboratorio procesadas diariamente.

Aunque fuentes médicas indicaron desde los primeros meses de la pandemia que se necesitaba procesar al menos 3.000 pruebas diarias, ha sido hasta este año que se ha llegado a esa cifra y un poco más, aunque no siempre.

Por la falta de suficientes pruebas diarias de laboratorio no se ha podido conocer la magnitud de la pandemia, según médicos de nosocomios públicos y privados.

MUERTOS Y CONTAGIOS SE HAN ELEVADO EN 2021

A la emergencia sanitaria que el país comenzó a sufrir desde marzo del año pasado por la pandemia, en noviembre se sumaron las tormentas tropicales Eta e Iota, que dejaron alrededor de un centenar de muertos y cuantiosas pérdidas materiales a la infraestructura productiva, principalmente en las regiones norte y occidente, que fueron las más afectadas.

Miles de damnificados fueron llevados a albergues temporales, mientras que otros levantaron techos improvisados en autopistas que comunican a ciudades importantes, como por ejemplo las de San Pedro Sula, La Lima y El Progreso.

En algunos tramos de la autopista en La Lima y El Progreso, todavía hay familias damnificadas que no se mueven aduciendo que perdieron sus casas y no tienen adonde ir.

A raíz del paso de las dos tormentas, el Gobierno suspendió las medidas que restringían de manera controlada la circulación de toda la población.

Eso provocó entre otras cosas, según fuentes médicas, un repunte de los contagios y muertos porque muchos de los damnificados salían de los albergues o entraban, sin protegerse con mascarillas, ni otras medidas de bioseguridad.

A eso se sumó un relajamiento en diciembre de la población en todo el país durante las fiestas navideñas y de fin de año, lo que ha dejado, como consecuencia, lo que los médicos advirtieron: que habría un alarmante incremento de contagios y muertos.

Una fuente del Hospital Escuela de Tegucigalpa informó este jueves de que la sala de cuidados intensivos ha llegado al límite de su capacidad máxima y no tiene espacio para más pacientes con covid-19.

Desde el inicio de la pandemia, los departamentos de Cortés, en el norte, y Francisco Morazán, en el centro, donde se localiza la capital, y ambos los de mayor población y desarrollo, han sido los principales epicentros de contagios.

Ante la alta incidencia de contagios y enfermos, este jueves comenzaron a salir de nuevo brigadas médicas a importantes núcleos poblacionales.

En Francisco Morazán, brigadas médicas salieron a cinco pequeños municipios turísticos cercanos a Tegucigalpa, por la alta incidencia de covid-19 en las últimas semanas.

Algunos sectores han solicitado que, al menos en la zona norte del país, se imponga un confinamiento total durante al menos 15 días para aliviar la presión de los hospitales, que podrían colapsar en marzo, pero empresarios del sector privado no están de acuerdo porque consideran que eso sería terminar de matar lo que ha quedado de la frágil economía hondureña por la pandemia.

Por ahora el Gobierno no ha decidido ordenar un nuevo confinamiento, pero es algo que no se descarta, ha dicho en los últimos días la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.

Este jueves han continuado protestas de médicos exigiendo la pronta adquisición de las vacunas contra la covid-19, sobre lo que las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OMS/OPS) han dicho que llegarán en el primer trimestre del año, en fecha pendiente de confirmar, aunque según el Gobierno, son esperadas en la segunda quincena de febrero.