Guatemala supera los 6.000 muertos de la covid-19 en once meses de pandemia

Guatemala, 11 feb (EFE).- Guatemala llegó este jueves a los 6.023 fallecidos por el SARS-CoV-2 desde que se detectó el primer caso de la enfermedad en marzo de 2020 y suma además 165.532 casos positivos.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) explicó en las estadísticas actualizadas de la pandemia que en las últimas 24 horas se realizaron 6.353 pruebas de las que 786 resultaron positivas, y se reportaron también 34 nuevos decesos a causa del virus.

Según el informe oficial, a la fecha se han contabilizado 6.023 fallecidos en Guatemala por la enfermedad, de los cuales un 69 % son de sexo masculino y un 28 por ciento femenino. El otro 3 % no ha sido determinado por falta de datos.

Las autoridades de Salud también dan cuenta que la incidencia acumulada del virus en Guatemala es de 981.9 contagios por cada 100.000 guatemaltecos, la tasa de mortalidad de 35,7 por cada 100.000 personas y la letalidad se mantiene en un 3,6 % desde hace varias semanas.

Hasta ahora en el país centroamericano se han realizado un total de 839.269 pruebas de la covid-19 con una proporción positiva del 19,8 %.

Guatemala está a la espera de recibir este mes 800.000 dosis para 400.000 personas de la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca-SKBio, aunque aún no tiene fecha específica para que aterricen en el país.

"Será totalmente gratuita y voluntaria", reiteró el miércoles la ministra de Salud, Amelia Flores, mediante los canales de comunicación del ministerio, luego de entregar al Congreso el Plan Nacional de Vacunación Covid-19.

La ministra indicó que no se tiene fecha exacta para la llegada de las vacunas de AstraZeneca-SKBio, pero de acuerdo a la funcionaria y a las palabras del presidente Alejandro Giammattei el pasado 30 de enero, las vacunas arribarán al país este mes.

Flores aseguró que se pondrá en marcha la colocación de la vacuna un día después de que lleguen al país centroamericano y que la meta es inmunizar en el año a entre ocho y diez millones de personas, aunque este lote inicial es de 800.000 dosis para 400.000 personas.

Guatemala es el país de Centroamérica con más muertes por la covid-19, seguido por Panamá con alrededor de 5.500 fallecimientos. Su primer caso fue detectado el 13 de marzo de 2020 en un pasajero procedente de Europa.