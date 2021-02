Fútbol.- Irene Lozano: "Las restricciones de los vuelos son para todos los ciudadanos se dediquen a lo que se dediquen"

BURGOS, 11 (EUROPA PRESS)



La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, recalcó este jueves que las restricciones que ha prorrogado el Gobierno en cuanto a los vuelos y que impiden que el Atlético de Madrid y la Real Sociedad puedan recibir en sus estadios al Chelsea y al Manchester United son "aplicables a todos los ciudadanos se dediquen a lo que se dediquen", dejando claro que sería "muy raro" que el fútbol "permaneciese como si nada" ante una situación con la pandemia en la que "la vida de todos ha sido trastocada".



El pasado martes, el Gobierno prorrogó hasta marzo la prohibición para los vuelos procedentes de Reino Unido, lo que ha provocado que el Atlético tenga que jugar en Bucarest su ida de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Chelsea, y que la Real lo haga en la italiana Turín ante el Manchester United, en la ida de dieciseisavos de final de la Liga Europa.



En este sentido, pese al control que hay sobre los clubs de fútbol, Lozano tiene claro que no puede haber excepciones. "Las restricciones de los vuelos en determinados países están en vigor por la legislación del Gobierno y eso es aplicable a todos los ciudadanos españoles o que entren en España, se dediquen a la profesión a la que se dediquen", indicó tras acudir a la presentación en Burgos de la Vuelta Ciclista a España 2021.



La dirigente reconoció que todo esto "trastoca planes, los de los clubs y también en la forma en la que se lleva a cabo la competición", pero advirtió que es "normal" porque en la actualidad la "vida de todos está trastocada". "Sería muy raro que el fútbol permaneciese como si nada", indicó.



"He hablado con los presidentes de los clubs afectados y son absolutamente comprensivos. Ambos han mostrado su apoyo y ejemplaridad a la hora de cumplir las normas", añadió Lozano.



La presidenta del CSD se refirió al "protocolo de deporte seguro" que establecieron en España y que ha sido "referencia" mundial como la clave para que se pudieran "celebrar las competiciones". "Pero no como si no pasara nada, sino con medidas de seguridad muy estrictas y protegiendo a los deportistas y en general a la salud pública", remarcó.



Sin embargo, recordó que "hay algo que ha cambiado muy sustancialmente" en la situación con la pandemia por la aparición de las variantes británica, sudafricana y brasileña que les ha "obligado" a imponer normas sobre los viajes y los vuelos. "Tenemos claro que el virus va mutando y que las circunstancias son cambiantes, y por eso es tan difícil hacer previsiones", sentenció.



Lozano aseguró que los "epidemiólogos y expertos" están recalcando que el 2021 va a ser "un año de incertidumbre" con la pandemia, pero "más predecible", y que "el deseo de que vuelvan los aficionados es de todos", no sólo del presidente de LaLiga, Javier Tebas. "Todos echamos de menos muchas cosas que nos faltan y los aficionados es una de ellas. Tenemos la esperanza de que con la vacunación sea posible ese regreso, pero sin haber llegado todavía al pico de la tercera ola es imposible hacer predicciones", subrayó.