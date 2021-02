Font advierte que Laporta no tiene proyecto: "Es Barça o lona"

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font. EFE/Marta Pérez/Archivo

Barcelona 11 feb (EFE).- El candidato Víctor Font, uno de los aspirantes a la presidencia del FC Barcelona, arremetió este jueves contra el máximo favorito, Joan Laporta, de quien dijo no tener proyecto, porque ha montado "una candidatura en dos meses con amigos y conocidos" y que hay que elegir entre "Barça o lona", en referencia al anuncio de Laporta que abrió la campaña cerca del Bernabeu.

Font dice que "hay que tener un plan, todo muy bien detallado" porque "el avión está volando y nos quedamos sin gasolina", comentó gráficamente el aspirante.

Insistió en que lleva tiempo con su proyecto: "Llevamos años trabajando, consensuando y diseñando un plan deportivo para explicarlo a los socios. Es Barça o lona. Anuncios, lonas, candidaturas montadas en solo dos meses con amigos y conocidos frente a un proyecto trabajado en muchos años".

Además considera que se mide a un expresidente "que no quiere debates" y que frente a ello solo le queda "seguir haciendo propuestas hasta el último día".

También apuntó a Laporta por no consensuar el fichaje de Eric García, ya que considera que no ha firmado por "factores electoralistas" y recordó Font que si las elecciones se hubieran celebrado el 24 de enero, el joven central del City sería barcelonista.

Salió al paso sobre unas declaraciones de Jordi Cruyff, que participa de su proyecto, en las que aseguraba que su padre Johan hubiera votado a Laporta.

Al respecto, Font no cree que Jordi Cruyff se ha desmarcado de su proyecto. Es más se hubiera visto capaz de convencer a Johan Cruyff de que el proyecto de 'Si al Futur' es "lo que conviene".

"No nos lo hemos tomado como que se haya desmarcado del proyecto. No fue una sorpresa. Fue sentido común. Nosotros explicamos el proyecto deportivo. (Y tanto Xavi como Jordi) Son activos del barcelonismo. Si no ganamos nosotros, ojalá quien gane, pueda contar con ellos", recalcó.

Comenta Font que se le acusa de quererse apropiar de nombres del barcelonismo. "Hay la sensación, incluso de una amenaza, de que si vas con ellos no estarás conmigo. Eso es una irresponsabilidad. ¡Basta ya de humo!", comentó Font, quien cree que "los activos del barcelonismo tienen miedo de mojarse".

El candidato realizó estas declaraciones durante la presentación de un plan de choque para incentivar el regreso de los aficionados al Camp Nou, tras detectar que el estadio tiene una ocupación media durante los últimos diez años del 77%, de que quedan una media de 20.000 sin ocupar por partido y de que hay una lista de espera de 12.612 barcelonistas.

Al respecto, Font prometió que si gana las elecciones los 2.000 primeros socios de la lista de espera tendrán su abono con estadio y que unos 5.000 más accederán a la misma condición en los próximos años.

También comentó que en cada partido se pondrán a la venta 5.000 entradas a precio de abono (entre 15 y 50 euros) para los socios, así como que se premiará la fidelidad de los socios que asistan a los partidos, en vez de los que liberen sus abonos como ocurre ahora con el sistema 'Seient lliure'. EFE

fa/ea