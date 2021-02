"Felipe VI, un rey en la adversidad", de José Antonio Zarzalejos, revela las claves de un reinado convulso

11/02/2021 Imagen del Rey Felipe VI que enmarca la portada del libro "Felipe VI, un reinado convulso" POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD PLANETA



El periodista José Antonio Zarzalejos publica "Felipe VI, un rey en la adversidad", una obra que acerca la figura del monarca, revela las claves de su reinado y se dirige, principalmente, a la figura de Don Felipe.



Un ensayo trepidante que supone un relato histórico y político que describe al personaje inédito que supone Felipe VI, con fuentes de toda solvencia y que aporta un haz de luz sobre la figura y las adversidades del rey de España desde que accedió a la jefatura del Estado en el año 2014.



Zarzalejos ha presentado su obra en el madrileño hotel Palace y ha desvelado algunas de las claves de "Felipe VI, un rey en la adversidad". El periodista parte de la base de lo que considera la "traición" de Don Juan Carlos a Don Felipe y no elude temas como la "expatriación" del emérito o el "acoso político" al que se está viendo sometido el actaual monarca por parte del independentismo.



El autor ha dejado claro que "no es una biografía" del Rey, sino que conjuga el relato de los hechos acontecidos en los últimos años, combinando el análisis político con el jurídico y partiendo de sus "conocimientos y vivencias", junto a la investigación que ha realizado con conversaciones confidenciales con personas conocedoras de los hechos que suponen fuentes de toda solvencia.



El objetivo, ha explicado Zarzalejos en rueda de prensa, es "hacer un retrato personal del rey, hipotético", dado que se trata de una persona enormemente reservada y hay que "suponerlo todo de él", ya que hasta la fecha no ha concedido ninguna entrevista.



En cuanto al Rey Juan Carlos, que para el periodista ha "traicionado" en cierto modo a su hijo, analiza por qué se quedó a vivir en el Palacio de la Zarzuela tras su abdicación y repasa hasta su expatriación el verano y dedica unas duras palabras al emérito. Según él, "tiene lapsus y un leve deterioro cognitivo" que, en su opinión, tiene que ver con la edad y también con "la psicología del culpable" y su "negación de la inadecuación de sus conductas", algo en lo que sigue insistiendo "en las conversaciones con las personas que han mantenido o mantienen contacto con él". "Cree que ha actuado bien en todo momento, no tiene sensación de culpa y se considera víctima de un tratamiento injusto", ha subrayado, lo que, a su juicio, "hace sospechar que le faltan referencias de la realidad".



En su relato, Zarzalejos ha dejado fuera la vida privada del monarca, con dos excepciones: su noviazgo con Eva Sannum y su matrimonio con Doña Letizia. Respecto al primero, el periodista ha asegurado que "rompieron porque ellos quisieron, no porque se les obligó".



En cuanto al matrimonio, el periodista ha desmentido un enfrentamiento entre el entonces Príncipe de Asturias y Juan Carlos I cuando le dijo que se iba a casar con Letizia. "No es cierto que amenazase a su padre con renunciar a los derechos sucesorios", ha subrayado.



Zarzalejos ha dedicado un capítulo a la Princesa de Asturias. según el autor, tanto la Princesa Leonor como la Infanta Sofía "han sido unas niñas con una infancia feliz, sus padres se han encargado de que tengan amigas de todas las condiciones, aunque parezca raro, es así. salen a la calle con frecuencia, van a hacer compras, iban al cine, al teatro y tienen una vida completamente normal". "Hoy hemos tenido una prueba más de eso con el anuncio de que se trasladará a Gales para hacer bachillerato"