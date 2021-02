Exiliados venezolanos declaran "no grato" al presidente chileno Piñera

El presidente de Chile, Sebastián Piñera. EFE/ Alberto Valdés/Archivo

Miami, 11 feb (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue declarado este jueves persona "non grata" por la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) debido a su "orden de expulsar a cientos de migrantes que se encontraban en su frontera".

Veppex, con sede en Miami, indicó en un comunicado que los inmigrantes venezolanos expulsados "se encontraban en campamentos en la frontera" y "fueron engañados por las autoridades chilenas".

Los venezolanos firmaron unos documentos oficiales para tramitar su estadía en territorio chileno, cuando en realidad lo que firmaron fue su "expulsión" del país suramericano.

El presidente de Veppex, José Antonio Colina, calificó esta acción de "inhumana", aunque cada país sea autónomo en la toma de decisiones internas, apuntó.

Se trata de una acción, resaltó Colina, que "no cumple con los convenios internacionales de asilo y refugio", especialmente en el caso de personas que "vienen huyendo de una dictadura como la que impera en Venezuela".

"Resulta sumamente contradictorio que el Gobierno de Piñera devuelva venezolanos a un régimen que reconoce es dictatorial e ilegítimo", dijo.

El comunicado de esta organización de exiliados venezolanos tachó de "muy lamentable y doloroso" que Chile se sume así a los países que cierran sus fronteras para no aceptar la migración venezolana, "aún cuando en el pasado miles de chilenos fueron acogidos y resguardados en Venezuela cuando huían de la dictadura del general Augusto Pinochet".