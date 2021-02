01/01/1970 'En el punto de mira' desmonta los negocios de Isabel Pantoja . MADRID, 11 (CHANCE) La herencia de Paquirri se convierte en un asunto de interés público tras las entrevistas de Kiko Rivera y ahora también en objeto de investigación en el programa de 'En el punto de mira'. Con el testamento del diestro en la mano, la abogada Montse Suárez confirma: "Paquirri deja de herederos universales a sus hijos, no a Isabel Pantoja. Ella puede disfrutar de los bienes, pero no son suyos".Para hacerse con parte de Cantora, Isabel Pantoja lo que hace es negociar con los hermanos Rivera para hacerse con su parte de Cantora y poder así convertirse en la dueña de la finca: "Esta operación fue firmada por la familia Rivera y el reperesntate de Kiko Rivera, Ramón Calderón". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 11 (CHANCE)



La herencia de Paquirri se convierte en un asunto de interés público tras las entrevistas de Kiko Rivera y ahora también en objeto de investigación en el programa de 'En el punto de mira'. Con el testamento del diestro en la mano, la abogada Montse Suárez confirma: "Paquirri deja de herederos universales a sus hijos, no a Isabel Pantoja. Ella puede disfrutar de los bienes, pero no son suyos".Para hacerse con parte de Cantora, Isabel Pantoja lo que hace es negociar con los hermanos Rivera para hacerse con su parte de Cantora y poder así convertirse en la dueña de la finca: "Esta operación fue firmada por la familia Rivera y el reperesntate de Kiko Rivera, Ramón Calderón".



LOS NEGOCIOS DE ISABEL PANTOJA



Tras hipotecar Cantora una primera vez por el valor de de 300.000 euros, una segunda por 200.000 euros y una tercera (en la que participa Kiko Rivera) de casi 2.700.000 euros, Isabel Pantoja habría utilizado ese dinero para respaldar algunos de sus negocios empresariales como fue el caso del restaurante 'Cantora'.José Andrés Ponferrada, ex trabajador del restaurante, explica que la forma de pago no siempre era buena: "Nos pagaban más bien mal, casi todos los camareros que entraban se marchaban" confirma el ex empleado. Sobre los años en los que estuvo trabajando en el restaurante, confirma: "Yo empecé cobrando 800 euros y trabajaba 12 o 13 horas al día. Llegué a ver facturación falsa, había noches que no entraba nadie, se hacían 80 euros de caja y tenía que decir que se hacían 4000 euros" reconoce José Andrés y sentencia: "Me hicieron firmar un contrato de confidencialidad. Julián Muñoz aparecía por la noche a última hora y por las mañanas venía con Diego Gómez. He visto maletines de dinero, los traía Julían Muñoz".



LAS OPCIONES DE ISABEL PANTOJA



En medio del complicado momento que vive la familia, Isabel Pantoja podría tomar tres decisiones sobre Cantora: Venderla, dejársela a su hijo o intentar desheredarlo, si esto sucede Isa Pantoja podría convertirse en la unica heredera de la polémica finca."Aunque entiendo a mi hermano en muchas cosas, no me gusta que lo haya hecho público porque son cosas muy graves y pueden tener consecuencias muy graves también" confiesa Isa Pantoja durante el reportaje. "Mi abuela es una señora mayor, está enferma, no era el momento pero tiene mi apoyo al 100%" comenta la joven.Aunque Isa reconoce que podría convertirse en heredera de Cantora, la joven no se ve viviendo allí: "Solo iría si mi madre me lo pidiese". Consciente del gran esfuerzo que ha hecho su madre durante años para mantener Cantora, la hija de la tonadillera comenta: "Mi madre no está bien, si a cualquier madre su hijo le hace lo que Kiko ha hecho en televisión, te encuentras mal. La única que ha mantenido una de las cosas de Paco ha sido ella, es la única que mantiene una de las fincas por él, se ha aferrado al recuerdo, ha asumido los gastos durante años y a día de hoy sigue ahí".no lo sé, lo veo complicado.