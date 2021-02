Elsa Pataky y Chris Hemsworth enamoran con su estilo y repiten como la pareja mejor vestida

11/06/2019 Chris Hemsworth and Elsa Pataky attend "Men In Black International" World Premiere at AMC Loews Lincoln Square 13 on June 11, 2019 in New York City NORTEAMÉRICA EUROPA ESTADOS UNIDOS SOCIEDAD ESPAÑA THEO WARGO



Estas son las 10 parejas de celebrities que más nos inspiran a la hora de vestir y, como no, crear buenos looks



MADRID, 11 (CHANCE)



¿Existen las parejas perfectas? En cuestiones de moda y vestimenta, sí. Hay quienes tienen tanta sintonía, que además de amor y proyectos, comparten el don de vestir bien (o quizás, cuentan con un gran estilista a su lado). Tomando como referencia a las celebrities de dentro y fuera de nuestro país, ¿qué 10 populares parejas son las más admiradas hoy en día por su porte y elegancia?



Showroomprive.es, el club de ventas privadas online especializado en moda y complementos de firmas exclusivas, ha encuestado un año más a la población española con el propósito de elaborar el nuevo listado de las "Las parejas de famosos más glamurosas de 2021". Miembros de la realeza y de la industria de la música, el cine o el deporte (entre otros), ratifican su presencia en clasificación de este año, entremezclándose con nuevas personalidades. He aquí los resultados al completo del estudio:



Las parejas más "it" del 2021



Una de las parejas más sólidas de Hollywood, es también una de las más estables en el número uno del ranking elaborado por Showroomprive.es. Hablamos de Elsa Pataky y Chris Hemsworth. Juntos han vuelto a ser proclamados por tercer año consecutivo como el matrimonio mejor vestido del 2021, (un 26,82% de los españoles han votado por ellos). Ambos actores ejemplifican cómo la moda y el estilo de vida van de la mano. Amantes de la naturaleza, la vida sana y el deporte, la forma de vestir de ambos es un reflejo fiel de su lifestyle en Byron Bay. Naturalidad, sencillez y aires boho chic, son los atributos que describen los looks de uno y otro. ¿Los favoritos de Elsa? Cowboy boots, vestidos vaporosos, cárdigans de punto y sombreros en tonos camel. ¿Los del intérprete que da vida a Thor? Camisetas de manga corta, vaqueros negros, gorras y gafas de sol. ¿Su 'leitmotiv'? ¡Menos es más!



En el segundo y tercer puesto, afianzan su colocación otros dos matrimonios: en el número dos se ubican Sara Carbonero e Iker Casillas, con un 14,39%. Los outfits con los que la periodista y empresaria se deja ver, son siempre garantía de éxito (por algo Sara fue aclamada por los españoles como la celebrity femenina mejor vestida del 2020). No hay duda de que el buen ojo para la moda de Sara sirve de inspiración estilística a su marido, y unidos, constituyen un dúo sobresaliente en estilo. Completan el Top 3, Rafa Nadal y Mery Perelló, con un 12,57%, gracias a la apuesta de ambos por prendas sofisticadas a la par que básicas y discretas, preferentemente de colores neutros.



En un muy buen cuarto lugar, encontramos a nada más y nada menos que a La Reina Letizia y al Rey Felipe VI con un 12,15%. Ambos representan a la perfección la sobriedad, la clase y la elegancia suprema. A continuación, localizamos a: Eva González y Cayetano Rivera(9,92%) y a Sergio Ramos y Pilar Rubio (9,08%). A partir del séptimo escalón, se cuelan este año por primera vez nuevos personajes públicos como: Paula Echevarría y Miguel Torres (6,56%), la cantante Chenoa y Miguel Sánchez Encinas (3,21%), y los recién estrenados papás: Albert Rivera y Malú (2,79%). Por último, hallamos a la nueva pareja de moda del papel cuché: Enrique Ponce y Ana Soria (2,51%), dúo que suele hacer gala de la tendencia "Twinning" en algunas de sus apariciones.



¿Y en el caso de las celebrities internacionales?



Por más que pase el tiempo, hay parejas que son (y serán siempre) referentes de moda. Así lo ratifica el veredicto de los españoles ya que por segundo año correlativo han seleccionado a David y Victoria Beckham (18,85%) como la pareja más estilosa del panorama internacional. La elegancia inmejorable de la diseñadora combinada con el estilo gentleman inglés de él, les han hecho estar de nuevo en la cima del ranking. En segundo lugar, repiten también posición, George y Amal Clooney (18,30%). Los sofisticados y cuidados outfits del matrimonio los han vuelto a llevar a lo más alto. En el Top 3, subiendo un peldaño con respecto al año pasado, aparecen el Príncipe Guillermo y Kate Middleton (12,43%). La apuesta por la moda british de los duques de Cambridge, parece conquistar por igual tanto a británicos como a españoles.



Después, encontramos a Richard Gere y Alejandra Silva con un 11,73% y a los duques de Sussex: Meghan Markle y el Príncipe Harry (7,96%). En los últimos puestos, aparecen exclusivamente nuevas incorporaciones como Scarlett Johansson y Colin Jost (7,82%), seguidos de una bonita pareja que acaba de romper su relación según varias fuentes/rumores: Ana de Armas y Ben Affleck (6,98%). Finalmente entran en el ranking de 2021, por este orden: Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam (6,01%), que empatan en número de votos con Jennifer López y Alex Rodríguez (6,01%); y Orlando Bloom y Kate Perry (3,91%).