"El precio de la historia" celebra con el público latino su temporada 22

Fotografía cedida este jueves de Cory y Rick Harrison de "El precio de la historia". EFE/ Cortesía History/SOLO USO EDITORIAL

México, 11 feb (EFE).- Rick Harrison y Austin Russell "Chumlee" celebraron este jueves la llegada de la temporada 22 de "El precio de la historia" a Latinoamérica y aseguraron que parte de su éxito recae en el gusto que aún tienen de hacer lo que aman.

"A la gente le gusta aprender y reír al mismo tiempo", explicó Harrison, el ahora patriarca de la tienda Gold & Silver Pawn Shop de Las Vegas, en conferencia de prensa.

Con 12 años de trabajo ininterrumpido, "El precio de la historia" se ha convertido en uno de los programas más icónicos de la televisión de pago. En su temporada número 22, los episodios duran una hora y ya están disponibles por el canal History.

Las historias que Rick, Cory y Chumlee recogen de la gran variedad de reliquias y objetos de valor que llegan a su casa de empeños han enganchado a público de 150 países que ha mantenido vigente la serie a lo largo de casi 600 episodios.

Pero lo que se ha convertido en lo verdaderamente entrañable han sido precisamente sus protagonistas, quienes con sus divertidas peleas, chistes y relación cotidiana han simpatizado con televidentes de todo el mundo, principalmente en Latinoamérica.

"El éxito del programa se lo debemos a Chumlee", dijo entre risas Rick, quien se ha caracterizado por mantener discusiones sin sentido con él durante los capítulos.

"Yo creo que parte del éxito recae en que se transmite por History Channel y que es informativo, no es solo un drama de inicio a fin. Aunque aquí pueden encontrar un poco de drama, es más interesante por las historias de los objetos y lo que hay detrás de cada uno de ellos", expresó Austin Rusell, más conocido como Chumlee.

Los protagonistas recordaron sus hazañas más entrañables en la tienda, el gusto insaciable con el que hacen su trabajo y no dejaron pasar la memoria de "El viejo", Richard Benjamin Harrison, padre de Rick y abuelo de Cory, quien falleció en el 2018 a causa de parkinson y que era una figura esencial en el programa.

"Era una persona increíble, no podría haber pedido un mejor padre. Si bien se sentaba y estaba serio todo el tiempo, era parte de su papel, actuaba como un gruñón y luego se reía, pienso en él todos los días", mencionó Rick, quien aceptó que tenían que seguir adelante pese a ello.

Por su parte, Chumlee fue sentimental al expresar el cariño que les guarda a sus compañeros. "Veo a Rick como un padre, al viejo como un abuelo y a Cory como un hermano", aseguró.

Él también recordó lo increíble que ha sido convertirse en un meme con su famosa frase "no lo sé Rick, parece falso" en los países latinos y le recriminó a Rick su error al nunca haber comprado tarjetas de "Pokémon", en lo que que él tanto insistía y cuyo valor hoy asciende a millones de dólares.

Para la temporada número 22 los protagonistas aseguraron que les esperan grandes experiencias como la visita de algunas estrellas de rock y viajes inesperados.

Y con respecto a la pandemia actual, Rick aseguró que han bajado las ventas durante el confinamiento y que han tenido que adaptar la casa de empeños con cristales y protecciones para poder seguir atendiendo clientes y continuar con las grabaciones del programa.