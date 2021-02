El Granada pone a prueba el liderato del Atlético

LaLiga Santander llega a su jornada 23 entre el primer asalto de las semifinales de la Copa y la vuelta de las competiciones europeas en unos días. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Madrid, 11 feb (EFE).- LaLiga Santander llega a su jornada 23 entre el primer asalto de las semifinales de la Copa y la vuelta de las competiciones europeas en unos días y con la ventaja del Atlético de Madrid más ajustada tras empatar con el Celta, los seis puntos sumados por el Real Madrid y la racha de Barcelona y Sevilla.

El líder marcará el ritmo y será el primero del grupo de cabeza en saltar al césped en Granada, un rival exigente en su estadio que también tiene en mente su encuentro de Liga Europa en Nápoles el día 18. Los andaluces, que no han ganado en sus últimos cuatro encuentros, lucharán también por romper su historia tras casi medio siglo sin ganar a los rojiblancos en Primera.

Todavía con contagiados, Simeone y los suyos persiguen tres puntos importantes con Luis Suárez de dulce, aunque con el "pero" de haber encajado los mismos goles en las últimas cuatro jornadas (6) que en las 16 anteriores.

El Granada-Atlético será el primer choque del sábado, en el que también jugarán Barça y Sevilla, los dos que primero retomarán la "Champions" para recibir a PSG y Dortmund, respectivamente, y que hace horas saldaron con un 2-0 su duelo de copa en el Pizjuán.

El Barça, tercero a 8 puntos del Atlético con un partido más, recibirá al Alavés, que viene de celebrar su primera victoria liguera en 2021 sobre el Valladolid (1-0), aunque roza la zona de peligro de la tabla.

También el Sevilla volverá a jugar en casa con el Huesca, colista, que encajó su décima derrota la jornada anterior. Los andaluces, cuartos, a 11 puntos del líder, apuestan por seguir imbatidos como llevan en los últimos seis duelos con el de anoche en Copa.

Será el primer choque liguero sin el argentino Lucas Ocampos, lesionado ante al Getafe por una entrada de Djene, que disciplinariamente se ha resuelto con dos partidos al togolés y uno tanto para Julen Lopetegui como para José Bordalás, ya cumplido.

El último de la parte alta en jugar será el Real Madrid -segundo con 5 puntos menos que el Atlético y dos partidos menos-, que el domingo recibirá al Valencia aún con muchas lesiones, especialmente en defensa. El último en sumarse ha sido el brasileño Marcelo y Zidane confía en recuperara Dani Carvajal.

También el Valencia llegará tocado por bajas y por las sanciones a su técnico Javi Gracia -dos partidos- y Hugo Guillamón -uno-, que colean desde la jornada 11, y con una falta de regularidad que no le permite enlazar dos victorias seguidas.

La jornada se abrirá mañana con el Celta-Elche, cuatro días después de que los de Eduardo "Chacho" Coudet frenaran al líder en Madrid (2-2). El Elche, penúltimo con dos puntos más que el colista Huesca y dos menos que el Valladolid y Eibar, no tiene mucho margen de error y puede ya contar con sus dos refuerzos colombianos, el defensa Helibelton Palacios y el meta Paolo Gazzaniga.

Eibar y Valladolid jugarán un duelo de "apuros" tras las últimas derrotas de ambos -en Pamplona los primeros (2-1) y en Vitoria los segundos (1-0)-, que puede decidir si los pucelanos, sin Rubén Alcarán, Joaquín Fernández y Feder San Emeterio por sanción, siguen en descenso o ceden la plaza a su rival.

Pendientes de Ipurúa estará el Osasuna, que después de su segundo triunfo en 16 jornadas hace unos días espera al Levante. Los valencianos tienen el aval de cinco encuentros sin perder, al margen del de Copa en San Mamés.

En vísperas de la reanudación de la Liga Europa la Real Sociedad jugará en Getafe, antes de su desplazamiento a Turín para jugar con Manchester United.

Los de Bordalás deben cambiar la dinámica ante los donostiarras, que volvieron a su mejor versión ante el Cádiz (4-1), ya con David Silva, y dejaron en un punto su desventaja con el Villarreal.

El once de Unai Emery, también con el Salzburgo en el horizonte, aguarda con Gerard Moreno en racha al Betis, que ha encajado la eliminación de la Copa y su derrota ante el Barcelona.

La jornada se cerrará el lunes con el Cádiz-Athletic, en pleno malestar de los gaditanos con los últimos arbitrajes y el expediente de la Federación a su presidente, Manuel Vizcaíno, por pedir a Luis Rubiales que arregle el VAR tras perder con la Real Sociedad.

- LaLiga Santander (jornada 23)

. Viernes 12-feb

21.00 Celta-Elche

Sábado 13-feb

14.00 Granada-Atlético de Madrid

16.15 Sevilla-Huesca

18.30 Eibar-Valladolid

21.00 Barcelona-Alavés

. Domingo 14-feb

14.00 Getafe-Real Sociedad

16.15 Real Madrid-Valencia

18.30 Levante-Osasuna

21.00 Villarreal-Betis

. Lunes 15-feb

21.00 Cádiz-Athletic Club. EFE

