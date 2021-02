El Chelsea pasa a cuartos de Copa y sigue invicto con Tuchel

El Chelsea evitó cualquier sorpresa y venció 1-0 en su visita al Barnsley (2ª división), este jueves en el cierre de los octavos de final de la Copa de Inglaterra (FA Cup), con lo que sigue invicto desde la llegada a finales de enero del entrenador Thomas Tuchel.

Poco antes, el Southampton había sellado su pasaje al ganar 2-0 en el terreno de otro primera, el Wolverhampton.

Con estos dos partidos se cerró la lista de cuartofinalistas del torneo, después de que entre el martes y el miércoles se hubieran clasificado para esa ronda el Manchester United, el Manchester City, el Leicester, el Everton, el Sheffield United y un equipo de segunda división, el Bournemouth.

Ese último dio la sorpresa el martes al vencer 2-0 en su visita al Burnley.

Entre las víctimas ilustres de los octavos de final destaca también el Tottenham de José Mourinho, que cayó el miércoles en una emocionante eliminatoria ante el Everton (5-4 tras la prórroga).

El gol de la victoria del Chelsea este jueves lo firmó Tammy Abraham (minuto 64), a centro de Reece James.

Abraham tuvo además el mérito de despejar de cabeza sobre la línea en la mejor ocasión del Barnsley, un tiro acrobático del austríaco Michael Sollbauer (77) entre una nube de jugadores, tras una salida fallida de Kepa Arrizabalaga.

El Barnsley, decimotercer clasificado del Championship (2ª división inglesa), plantó batalla al quinto clasificado de la Premier League y generó peligro.

Además de en esa ocasión de Sollbauer, el Chelsea se salvó en el 10 cuando Kepa detuvo sobre la línea un tiro de Callum Brittain, que también tuvo una buena ocasión en el 45.

Tuchel, que hasta diciembre dirigía al París Saint-Germain, continúa por lo tanto invicto desde que a finales de enero reemplazó a Frank Lampard en el banquillo del equipo londinense.

Su balance es ahora de cuatro triunfos y un empate en cinco partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones.

- "Podemos hacerlo mejor" -

Pese a cumplir el objetivo, Tuchel admitió que no fue el partido más brillante de sus jugadores.

"Está claro que podemos jugar mejor. Esperaba algo más, pero tampoco estoy frustrado", explicó tras el encuentro el técnico alemán.

"No es fácil jugar ante un rival que arriesga y que no tiene nada que perder. Es verdad que podemos hacerlo mejor, pero no quiero ser demasiado duro con los jugadores", apuntó.

Tuchel hizo rotaciones en este partido, revolucionando casi por completo su once respecto al equipo que comenzó en la victoria 2-1 sobre el Sheffield United el pasado domingo.

No era la primera vez que Chelsea y Barnsley se enfrentaban esta temporada, ya que fueron rivales en la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa. Entonces, el pasado 23 de septiembre, la victoria del Chelsea fue mucho más contundente, por 6-0.

Por su parte, la victoria 2-0 del Southampton en Wolverhampton, en el primer partido del día, se dio por los goles de Danny Ings (50) y del escocés Stuart Armstrong (90).

Los cuartos de final se disputarán en torno al 20 de marzo.

