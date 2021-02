El 75 % de fallas en diagnóstico covid en México son por errores en muestras

Pasajeros se practican la prueba para detectar la covid-19 antes de abordar su vuelo en el aeropuerto Internacional del estado de Guanajuato (México). EFE/Luis Ramírez/Archivo

México, 11 feb (EFE).- Entre el 70 y el 75 % de los errores en el diagnóstico de la covid-19 en México se debe a fallas en la recolección de la muestra, por lo que es vital la capacitación del personal de salud en la toma de las pruebas, dijeron este jueves especialistas.

"El porcentaje de fallas en la toma de la prueba es muy alto y muchas veces el diagnóstico depende de cuántos errores se cometen en las pruebas analíticas", señaló el gerente del grupo de soluciones del laboratorio central y punto de atención de la firma Roche Diagnostics México, José Antonio Torres.

En conferencia de prensa, el experto resaltó la importancia de la calidad en la sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas para la covid-19, sin embargo, afirmó que muchas veces las pruebas pueden dar falsos negativos debido al manejo de la misma.

"(El error) viene de una fase preanalítica y eso significa que es un fallo no del producto sino de cómo se recolectó la muestra", afirmó.

Al respecto, la directora médica de la Roche Diagnostics México, Centroamérica y el Caribe, Kharis Rebollón, recalcó que aunque existen varias pruebas para la covid-19 en el mercado, "es importante saber cuándo utilizarlas".

Además, señaló que las pruebas rápidas de antígenos pueden ayudar a tomar decisiones casi inmediatas sobre los pacientes, mientras que las pruebas de anticuerpos ayudan a ver la reacción del cuerpo tras haber padecido la covid-19.

Advirtió que cuando una prueba rápida sale negativa, "es fundamental realizar una prueba PCR para confirmar el resultado, ya que muchas veces no se detectan los antígenos en los primeros test".

Sin embargo, señaló que las pruebas rápidas se utilizan en casos donde hay brotes confirmados con la finalidad de ubicar a todos los contactos y así se puede aislar a las personas y frenar la propagación del virus.

Del mismo modo, son útiles en pacientes asintomáticos que han estado en contacto con pacientes positivos o en lugares de alto tránsito.

La directiva recalcó que es fundamental que al momento de elegir la prueba se garantice un buen desempeño del personal que toma la muestra para que los resultados sean más confiables.

PREPARAN PRUEBA RÁPIDA DE PCR

Una prueba rápida de PCR para identificar la covid-19 está en proceso de certificación por parte de las autoridades regulatorias de México, aseguró Torres y añadió que pronto puede estar disponible en el mercado

"Actualmente la prueba está en proceso de evaluación en el país", apuntó.

El directivo destacó que se está tratando de obtener el permiso de comercialización de esta prueba rápida por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Torres explicó que esta prueba rápida es igual de confiable pero no requiere recolección a dos topes (hasta el fondo de nariz y garganta) y es más cómoda.

En tanto, Jordi Fernández, director general de la misma empresa, señaló que la firma tiene programado el lanzamiento de una prueba que logre identificar el virus de la influenza y la covid-19 al mismo tiempo.