EEUU.- Biden cree que algunos republicanos "podrían cambiar de opinión" tras las imágenes del asalto al Capitolio

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera que algunos senadores republicanos "podrían cambiar de opinión", después de las imágenes inéditas del asalto al Capitolio que se mostraron el miércoles durante las sesiones del juicio político contra Donald Trump.



"Supongo que algunas opiniones podrían cambiar", ha valorado el presidente Biden durante un diálogo con la prensa en el Despacho Oval, en donde ha reconocido no estar muy centrado en lo que sucede en el Capitolio, pues tiene "trabajo por hacer".



"No he visto en directo nada. Estoy concentrado en mi trabajo para hacer frente a las promesas que hice. Y todos sabemos que tenemos que seguir avanzando", ha señalado.



Este jueves los demócratas continuarán presentando sus alegaciones contra el expresidente Trump, quien podría enfrentarse a una inhabilitación para acceder a cargos públicos en caso de ser hallado culpable de "incitar a la insurrección" durante el asalto del Capitolio el pasado 6 de enero, que dejó cinco muertos.



Si bien los demócratas lograron el apoyo de hasta seis congresistas republicanos para validar la constitucionalidad del 'impeachment', resulta complicado creer que Trump no salga absuelto, pues la acusación necesita el avala de al menos dos tercios de la cámara.



En la jornada del miércoles, la acusación liderada por el representante demócrata por Maryland, Jamie Raskin, centró sus argumentos en presentar a Donald Trump como el gran instigador de los altercados, una suerte de "incitador en jefe" que "disfruta por televisión" como todo "ardía" a su alrededor.



La sesión estuvo ilustrada con varios vídeos y audios inéditos del ataque, en algunos de los cuales la exaltada turba exigía "la cabeza" del exvicepresidente Mike Pence. La acusación ha centrado sus esfuerzos por hacer todavía más patente que Trump, bajo su retórica horas antes, espoleó a sus seguidores.



"Las palabras del presidente Trump en ese discurso del 6 de enero, al igual que las acciones de la turba, fueron elegidas cuidadosamente. Esas palabras tenían un significado muy específico para esa multitud", argumentó el representante demócrata por Colorado, Joe Neguse.



"Las semanas previas, durante y después de las elecciones, usó las mismas palabras una y otra vez. Escucharán una y otra vez tres cosas, la gran mentira, paren el robo y lucha como el diablo para detener el fraude", enumeró.



Se trata del segundo juicio político al que Trump se enfrenta en apenas un año, después de que saliera absuelto en febrero de 2020 de las acusaciones de abuso de poder y obstrucción al Congreso por presionar a las autoridades ucranianas para que investigaran a Joe Biden y a su hijo Hunter por sus actividades empresariales.