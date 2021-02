Edgar Davids lanza su carrera de entrenador en Portugal

Edgar Davids. EFE/EPA/Koen van Weel/Archivo

Lisboa, 11 feb (EFE).- Una de las estrellas futbolísticas de los años 90, el potente medio holandés Edgar Davids que se formó en el Ajax y pasó por clubes como Milan, Juventus y FC Barcelona, acaba de lanzar su carrera de entrenador en el Olhanense portugués, un club aficionado de la región sureña del Algarve.

Luís Torres, presidente del club, explica a EFE que el Olhanense es un modesto club del campeonato de Portugal (tercera división) con un presupuesto de entre 300.000 y 400.000 euros, aunque fue un equipo que militó en la máxima categoría lusa e, incluso, ganó la Liga en 1923-1924.

Davids conocía el Algarve de su etapa en la selección holandesa, cuando se concentraban en esta región costera que sobresale por su turismo de playa.

Desde hace un año, Edgar Davids decidió instalarse en Portugal y en algún encuentro con el presidente del club de Olhão le había manifestado su deseo de ser entrenador.

Por eso, a finales del año pasado, cuando el Olhanense decidió cambiar de técnico, se fraguó el acuerdo entre ambas partes.

Torres explica que la aceptación por parte del internacional holandés no fue un motivo económico, ya que se trata de un club donde los jugadores no tienen sueldo y la mayoría tienen su propio trabajo, al margen del fútbol.

Sin embargo, Davids consideró que era el equipo ideal para lanzar su carrera como entrenador.

"Su forma de entrenar es similar a la de jugar", afirma el presidente.

La presión, el físico y la fuerza son virtudes que intenta inculcar a los jugadores y, de momento, los resultados le están acompañando.

El Olhanense es segundo clasificado del Grupo H (hay 8 grupos en el campeonato Regional), aunque está bastante distanciado del Vitória de Setúbal, equipo que la pasada temporada militó en la primera división, aunque tras finalizar la competición fue descendido por cuestiones económicas.

Edgar Davids compartió vestuario en el Ajax con jugadores como Rijkaard, Seedorf, Overmars, Kluivert, Van der Sar o los hermanos De Boer. Ahora empieza de cero como entrenador con jugadores que no tienen el fútbol como su "modus vivendi".

Una Liga de Campeones, una Copa de la UEFA, 6 ligas (3 en Italia y 3 en Holanda), una Supercopa de la UEFA y numerosos reconocimientos a nivel internacional, además de las 74 veces que lució la elástica de Holanda, son el bagaje de un jugador que colgó las botas hace siete años y que ahora regresa como técnico.

El primer plato fuerte, el partido que disputará el próximo domingo contra el líder, Vitória de Setúbal, club que les saca 14 puntos.

Mientras tanto, el Olhanense presume de volver a tener en su plantilla a una estrella mediática, ya que por este conjunto desfilaron importantes jugadores.

Es el caso del portero esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak, que jugó cedido por el Benfica en este club del Algarve de enero a junio de 2011.

Incluso también militó el hoy entrenador del FC Oporto, Sérgio Conceição, recuerda Luís Torres. E