Despiden a la actriz de "The Mandalorian" tras publicaciones "aberrantes" en redes sociales

Gina Carano, estrella de la exitosa serie de Star Wars "The Mandalorian", fue despedida por la productora Lucasfilm luego de compartir publicaciones "aberrantes" en las redes sociales sobre temas como el Holocausto.

La salida de Carano, una exluchadora de artes marciales mixtas de 38 años que ha avivado polémicas durante mucho tiempo al opinar abiertamente sobre temas políticos, ocurre en plena campaña en línea pidiendo su expulsión, #FireGinaCarano (despidan a Gina Carano), pero también ha provocado acusaciones de "cultura de la cancelación" por parte de sus defensores.

"Gina Carano no está contratada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro", dijo un portavoz de los estudios en un comunicado a la AFP.

"No obstante, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aberrantes e inaceptables".

El personaje de Carano, Cara Dune, una guerrera, había aparecido en siete episodios de "The Mandalorian" a lo largo de dos temporadas; solo el protagonista principal de la serie, encarnado por Pedro Pascal, tuvo más apariciones.

Con Dune todavía viva al final de la segunda temporada y rumores circulando acerca de que el personaje formaría parte del spin-off "Rangers of the New Republic", recientemente anunciado, el despido de Carano fue visto como una señal contundente de tolerancia cero y elogiado por algunos.

"¡Woo-hoo! Estoy volviendo a mi (suscripción) de @disneyplus porque finalmente decidieron #FireGinaCarano", tuiteó un usuario.

La publicación que generó más indignación fue una cita que Carano compartió en Instagram diciendo que "los judíos fueron golpeados en las calles, no por soldados nazis sino por sus vecinos".

El mensaje continúa comparando el trato a los judíos durante el Holocausto con "odiar a alguien por sus opiniones políticas" hoy.

Carano había compartido anteriormente publicaciones que afirman: "Es más probable que te ataquen por ser partidario de Trump que por tu raza en Estados Unidos hoy" y "Si repites una mentira con suficiente frecuencia, se convierte en periodismo".

También ha compartido información errónea sobre el uso de mascarillas y el supuesto fraude electoral.

Según el sitio web Deadline, Carano también se ha "separado" de la gigantesca agencia de talentos de Hollywood UTA.

Ni los representantes de Carano ni UTA respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de AFP.

Algunos fanáticos se unieron en defensa de Carano, con un tuit ampliamente compartido usando la etiqueta #WeLoveGinaCarano (amamos a Gina Carano) que rezaba: "Es absolutamente patético ver a una empresa del tamaño de Disney arrodillarse ante un pequeño grupo de idiotas tontos de Twitter que ni siquiera comprarían sus productos en primer lugar".

Carano también obtuvo el apoyo del senador republicano de Texas Ted Cruz. "La texana Gina Carano rompió barreras en el universo de Star Wars: ni una princesa, ni una víctima, ni un Jedi emocionalmente torturado. Interpretó a una mujer que pateaba traseros y a quien las chicas admiraban. Fue fundamental para hacer que Star Wars fuera divertida nuevamente", escribió.

"Por supuesto que Disney la 'canceló'".

