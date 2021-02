Ciencia.-Cerámica en meteoritos delata un arranque abrupto del Sistema Solar

11/02/2021 El concepto de este artista ilustra un sistema solar que es una versión mucho más joven del nuestro. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL-CALTECH



Un nuevo análisis de virutas de cerámica incrustadas en meteoritos sugiere que la formación de nuestro sistema solar no fue tan silenciosa y ordenada como podría pensarse.



Un nuevo estudio de científicos de la Universidad de Chicago acumula evidencia de que el sistema solar inicial probablemente fue testigo de cambios bruscos de temperatura y condiciones cambiantes, lo que contradice la teoría de décadas de que el sistema solar se había enfriado de manera gradual y constante después de la formación del Sol.



Publicado en Science Advances, el estudio encuentra sus respuestas en rocas del espacio exterior. Debido a que las rocas en la Tierra son constantemente arrastradas bajo placas tectónicas, fundidas y reformadas, no ofrecen mucha evidencia de cómo era nuestro sistema solar hace cuatro mil quinientos millones de años. En cambio, los científicos miran a los meteoritos.



"Estos meteoritos son básicamente agregados del polvo que estaba en la nebulosa solar cuando se formaron los planetas", dijo en un comunicado Nicolas Dauphas, profesor del Departamento de Ciencias Geofísicas de la Universidad de Chicago y coautor del artículo. "Son una instantánea de lo que estaba sucediendo en ese período de tiempo en particular".



Un tipo particular de meteorito llamado condrita carbonosa a menudo viene tachonado de trozos de material cerámico, como trozos de chocolate en una galleta, que son más antiguos que su contenedor: se cree que son testigos de los primeros 100.000 años de nuestro sistema solar.



Durante décadas, los científicos han analizado meteoritos para tratar de comprender las condiciones del sistema solar primitivo, lo que puede ofrecer pistas sobre cómo se formaron los planetas. Gran parte de este trabajo pionero se realizó en la Universidad de Chicago a lo largo del siglo XX. La opinión predominante fue que el sol se había enfriado suave y constantemente, y objetos como las virutas de cerámica se formaron a partir de gas solar que se había condensado silenciosamente.



Pero algunos otros hallazgos recientes han hecho que los científicos cuestionen este punto de vista, y la nueva tecnología significa que ahora somos capaces de realizar estudios mucho más rigurosos. Armado con nuevas técnicas, el estudiante graduado Justin Hu buscó analizar la composición de las virutas de cerámica con extrema precisión.



Hu y Dauphas querían medir las cantidades de diferentes isótopos en los chips, lo que puede informarle sobre las condiciones del gas a medida que se forman los chips. Utilizando equipos complejos en el laboratorio de origen de Dauphas, incluido un sistema de purificación patentado único en su tipo que desarrolló el equipo, Hu midió los isótopos de ocho elementos diferentes dentro de las virutas.



"No tenían la firma que esperábamos", dijo Hu, quien es el primer autor del estudio. "Los resultados indicaron que las temperaturas que encontraron estas inclusiones cerámicas cuando se formaron habrían estado por encima de los 1.315 grados Celsius durante decenas a cientos de años".



Esta imagen indica una estrella joven que brillaba y fluctuaba durante un largo período de tiempo, afectando todo a su alrededor.



Los científicos habían observado llamaradas tan extremas alrededor de estrellas jóvenes en otros sistemas solares, pero no estaban seguros de si esto sucedía en nuestro propio sistema.



"Comprender estas condiciones es muy importante porque prepara el escenario para la formación de los planetas", dijo Dauphas. "Pueden informar sobre los procesos que dieron forma a la composición de los planetas del sistema solar; por ejemplo, ¿por qué la Tierra y Marte tienen una composición diferente?"



"Esta no es la primera evidencia de que las primeras etapas de nuestro sol fueron años violentos", dijo el profesor Andrew M. Davis, otro coautor, "pero hay una riqueza en estos hallazgos que nos permite decir más sobre la escala de tiempo durante el cual esto ocurrió, que son muchos, muchos días".