Chicago Bulls vence a New Orleans Pelicans por 129-116

Chicago Bulls consiguió vencer como local frente a New Orleans Pelicans por 129-116 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Chicago Bulls perdieron en casa contra Washington Wizards por 101-105. Por su parte, los de New Orleans Pelicans vencieron en casa a Houston Rockets por 130-101. Por ahora Chicago Bulls se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 10 victorias en 24 partidos disputados, mientras que New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 11 victorias en 24 partidos jugados.

El primer cuarto tuvo varios movimientos en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 11-2 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo local y concluyó con un resultado de 44-34. Tras esto, en el segundo cuarto el equipo visitante logró recuperar puntos hasta remontar el partido, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 13-0 y consiguió anotar la máxima diferencia (ocho puntos) al final del cuarto, que finalizó con un resultado parcial de 22-40. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 66-74 en el electrónico.

Durante el tercer cuarto se produjo una remontada del equipo local, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 12-0 y marcó la máxima diferencia (18 puntos) al final del cuarto y acabó con un resultado parcial de 40-14 (106-88). Por último, en el transcurso del último cuarto New Orleans Pelicans recortaba distancias de nuevo en el marcador, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto terminó con un resultado parcial de 23-28. Tras todo esto, el partido finalizó con un resultado final de 129-116 a favor de los locales.

Durante el partido, Chicago Bulls consiguió el triunfo gracias a los 46 puntos, cuatro asistencias y siete rebotes de Zach Lavine y los 30 puntos, siete asistencias y dos rebotes de Coby White. Los 29 puntos, dos asistencias y cuatro rebotes de Zion Williamson y los 21 puntos, siete asistencias y cinco rebotes de Lonzo Ball no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans ganase el partido.

Tras hacerse con la victoria, el siguiente choque de Chicago Bulls será contra LA Clippers en el United Center. Por su parte, el próximo encuentro de New Orleans Pelicans será contra Dallas Mavericks en el Centro American Airlines.