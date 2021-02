Campeona defensora Kenin es eliminada en segunda vuelta Abierto de Australia

La estadounidense Sofia Kenin tras partido contra Kaia Kanepi de Estonia, Melbourne Park de Melbourne, Australia, 11 febrero 2021. REUTERS/Loren Elliott

Por Nick Mulvenney

MELBOURNE, 11 feb (Reuters) - Sofia Kenin cayó eliminada el jueves en la segunda ronda del Abierto de Australia, y tras la derrota admitió que la presión de defender un título del Grand Slam por primera vez había sido demasiado grande.

La estadounidense de 22 años pareció una sombra de la jugadora que ganó su primer gran título en Melbourne Park y llegó a la final del Abierto de Francia la temporada pasada, al sucumbir por 6-3 y 6-2 ante la veterana estonia Kaia Kanepi en el Margaret Court Arena.

Con los ojos enrojecidos antes de sentarse en la rueda de prensa posterior al partido, Kenin se esforzó por contener las lágrimas mientras explicaba lo sucedido en la pista.

"Mi cabeza no estaba allí", dijo. "Obviamente, no voy a quitarle ningún mérito. Ella jugó muy bien (...), tuve oportunidades. Simplemente no pude aprovecharlas. Obviamente sé por qué, porque los nervios me afectaron mucho".

Las lágrimas volvieron a aparecer cuando se le preguntó por la presión de defender el título, añadiendo que sabía que retener el trofeo sería una tarea difícil dado su estado mental.

"No estoy al 100% físicamente, mentalmente, mi juego. Todo está mal, obviamente. Es raro, porque llevo dos semanas practicando. Me he sentido bien en los entrenamientos. Sólo que no pude hacerlo en el partido".

Kenin dijo que no había decidido dónde jugaría a continuación, pero admitió que tiene mucho que pensar sobre cómo detener el bajón de forma. "Sé que no puedo soportar la presión", destacó.

En tanto, la ucraniana Elina Svitolina aprovechó sus oportunidades ante la adolescente estadounidense Coco Gauff para alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia con una victoria por 6-4 y 6-3.

Gauff, la jugadora más joven del cuadro principal de Melbourne Park con 16 años, no pudo superar a Svitolina, que convirtió dos de sus tres oportunidades de quiebre para sellar el destino del partido.

(Editado en español por Javier Leira)