Bogotá comenzará la vacunación contra la covid-19 con 7.673 dosis

El Plan Nacional de Vacunación del Gobierno colombiano contempla la vacunación a lo largo de este año de 35,2 millones de personas, equivalentes al 70 % de la población nacional, para alcanzar la inmunidad de rebaño. EFE/Jesús Diges/Archivo

Bogotá, 11 feb (EFE).- La vacunación contra la covid-19 en Bogotá comenzará el 20 de febrero, fecha fijada por el Gobierno nacional, con 7.673 dosis que la ciudad recibirá uno o dos días antes, según anunció este jueves la alcaldesa Claudia López.

"Nos dijeron que entre el 18 y el 19 nos las entregaban y el 20 las empezamos a poner", manifestó López en una rueda de prensa virtual en la que añadió que "es una buena noticia que empecemos la vacunación en la fecha del 20 de febrero como se había anunciado".

Sobre el primer lote de vacunas que recibirá la capital colombiana, López dijo que "no nos alcanzan ni siquiera para el personal de primera línea" de lucha contra el coronavirus, pero "por algo hay que empezar, con mucho entusiasmo, con mucha fe, con mucha esperanza".

"En el caso de Bogotá vamos a empezar con 7.673 vacunas, ¿son poquitas?, sí, son poquitas, pero vamos a empezar", subrayó la alcaldesa de la capital, ciudad de más de 7,5 millones de habitantes.

López confirmó que la vacunación comenzará "con nuestros médicos y enfermeras" aunque subrayó que las 7.673 vacunas son claramente insuficientes para el personal de primera línea de salud en el cual, según dijo, "tenemos 28.661 personas".

"El Gobierno ha dicho que entre febrero y marzo espera recibir algo más de un millón de vacunas", por lo que en la medida en que lleguen más se irá convocando a las personas, expresó.

La capital colombiana es el principal foco de la pandemia en el país con 635.355 casos positivos y 13.229 muertos.

VACUNAS PARA MÁS DE 35 MILLONES DE PERSONAS

El Plan Nacional de Vacunación del Gobierno colombiano contempla la vacunación a lo largo de este año de 35,2 millones de personas, equivalentes al 70 % de la población nacional, para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Con ese propósito adquirió 61,5 millones de vacunas de Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna, Janssen (Johnson & Johnson), y Sinovac. En esa cantidad están incluidos 20 millones de dosis que el país recibirá por medio del mecanismo Covax.

"Nadie estaba esperando que llegaran los 35 millones de vacunas al tiempo", subrayó la alcaldesa al insistir en el carácter "gradual y progresivo" de la campaña de vacunación.

López anunció que el próximo sábado instalará el centro de coordinación de vacunación en Bogotá y entonces se tendrá más claridad de la forma como se llevará a cabo el proceso, ya que los sitios donde se inoculará a los ciudadanos y la asignación de citas la harán las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Para almacenar la vacunas la Alcaldía de Bogotá cuenta con dos ultracongeladores propios, cada uno con capacidad para almacenar hasta 96.000 dosis y espera la entrega de diez más prometidos por el Gobierno.

CAMPAÑA PARA SALVAR VIDAS

La alcaldesa presentó además la campaña "Detalles que salvan" con la que busca que la ciudadanía no baje la guardia en las medidas de autocuidado para evitar un tercer pico de la pandemia de covid-19.

Los tres detalles son: el uso del tapabocas adecuado y bien puesto, abrir puertas y ventanas para mantener una buena ventilación de los espacios, y evitar las visitas y reuniones con personas distintas a aquellas con las cuales se convive.

Según López, con esa medidas se puede "contener la propagación del virus, evitar la tercera ola y avanzar en la vacunación".

"No estamos condenados a tener una tercera ola de covid, es evitable", aseguró la funcionaria.

La pandemia de covid-19 deja en Colombia hasta la fecha 2.173.347 contagiados y 56.733 fallecidos.