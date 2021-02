Birmania.- Detenidos seis antiguos altos cargos del Gobierno de Suu Kyi en Birmania

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Las fuerzas de seguridad de Birmania han detenido a seis antiguos altos cargos del Gobierno de Aung San Suu Kyi, en el marco de la campaña de arrestos lanzada tras el golpe de Estado militar de la semana pasada, dado antes de que el Parlamento surgido de las elecciones de noviembre de 2020 tomara posesión.



Las últimas detenciones han llegado después de que el Parlamento 'paralelo' integrado por miembros de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) renovara el mandato de Suu Kyi como consejera de estado, pese a que se encuentra detenida y a que en la práctica no hay un órgano legislativo funcional en el país.



Los detenidos son Kyaw Tint Swe, un asesor de Suu Kyi; Myo Aung, miembro del Comité Ejecutivo Central (CEC) de la NLD; Nyi Pou, ministro principal de Rajine; Aye Zan, ministro principal de Mon; Htun Htun Hein, también miembro del CEC; y Kyaw Ho, asesor legal de la formación, según ha recogido el diario birmano 'The Irrawady'.



Por su parte, el partido de Suu Kyi ha presentado una demanda contra las autoridades por la redada llevada a cabo el martes en la sede de la NLD en Bahan, que implicó la destrucción de las cámaras de seguridad y los servidores de los ordenadores.



"Denunciamos firmemente este acto ilegal. Llevaron a cabo una redada porque intentan encontrar cosas de las que acusar a la NLD", ha señalado Soe Win, jefe de las oficinas de la NLD, antes de agregar que la demanda ha sido presentada siguiendo órdenes del CEC.



Las autoridades militares han abierto además una investigación en torno a la financiación de la Daw Jin Kyi, una fundación caritativa fundada por Suu Kyi. Familiares de dos altos cargos de la organización han confirmado que ambos fueron citados a declarar la semana pasada.



Por el momento no hay detalles sobre las sospechas que podrían pesar sobre la fundación de Suu Kyi, quien ha sido imputada por supuestamente violar la Ley de Exportaciones e Importaciones a raíz de nueve walkie talkies que habría obtenido de forma irregular, según las autoridades militares.



El golpe fue ejecutado tras las recientes tensiones a raíz de las elecciones generales de noviembre, en las que se impuso de forma aplastante la NLD y tras las que un partido opositor con lazos con el Ejército denunció irregularidades, sin presentar pruebas.