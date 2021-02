Barty no baja la guardia para estar en tercera ronda EFE/EPA/DEAN LEWINS

Melbourne (Australia), 11 feb (EFE).- La australiana Ashleigh Barty (1) no baja la guardia tras superar con comodidad a su compatriota Daria Gavrilova por 6-2 y 7-6(7) en la segunda ronda del Abierto de Australia.

“Tengo que intentar sacar la mejor versión de mí, independientemente de las condiciones. No importa que haya estado parada por tanto tiempo”, afirmó tras superar el segundo obstáculo después de que se perdiera gran parte de la temporada pasada tras decidir quedarse en Australia por el avance de la pandemia.

La número uno ‘aussie’ confirmó su condición de gran favorita, tras conquistar el título del Yarra Valley Classic y superar con facilidad las dos primeras rondas en el Grand Slam, por lo que las esperanzas aumentan de cara a contar con una ganadora local por primera vez desde que Chris O’Neil levantará la corona en 1978.

Sin embargo, su tenis no fue tan brillante como en primera ronda, donde venció por un doble 6-0 tras conceder diez puntos, después de cometer 34 errores no forzados y encajar dos roturas tras contar con una ventaja en el segundo parcial de 5-2.

Su siguiente rival se conocerá tras la conclusión del partido que enfrenta a la checa Barbora Krejcikova con la rusa Ekaterina Alexandrova (29).