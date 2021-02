Ander Mirambell, baja en el Mundial de Altenberg por lesión

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL/Archivo

Redacción deportes, 11 feb (EFE).- El español Ander Mirambell no tomará parte en el Campeonato del Mundo de skeleton de Altenberg (Alemania), debido a una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda.

Su departamento de comunicación ha explicado este jueves que "el piloto español ha tomado esta decisión debido a la lesión que sufre en el cuádriceps de su pierna izquierda y el dolor que conlleva, haciendo que no sea competitivo".

Mirambell se produjo la lesión el pasado 22 de enero, durante la disputa de la Copa del Mundo de Koenigssee. "Desde entonces las molestias le han acompañado hasta el momento actual, en el que ha preferido no arriesgar y centrarse en su total recuperación física", subraya el comunicado.

Con esta decisión, Ander Mirambell da por finalizada la temporada 2020/21.

De ella hace un balance positivo, con el top-15 del Europeo, la segunda manga de Saint Moritz en el top-10 mundial o sus 90 carreras en la Copa del Mundo como grandes momentos dentro del calendario IBSF.

"El piloto olímpico viajará ahora a Austria para asistir a la Copa de Europa de Innsbruck (19 de febrero), donde seguirá su labor como entrenador con los pilotos del programa de skeleton que acudirán a la cita internacional", ha indicado su equipo de comunicación.