Amsterdam supera a Londres como principal mercado bursátil europeo

EFE/EPA/RAMON VAN FLYMEN/Archivo

Londres, 11 feb (EFE).- Amsterdam superó a Londres en enero como principal mercado bursátil europeo, gracias al trasvase de negocio del Reino Unido a Países Bajos al concluir el periodo de transición posterior al Brexit, informa este jueves el "Financial Times".

De acuerdo con el periódico, Euronext Amsterdam y las ramas holandesas de las plataformas CBOE Europe y Turquoise movieron el mes pasado acciones por una media diaria de 9.200 millones de euros, cuatro veces más que en diciembre, mientras que los volúmenes en Londres cayeron hasta 8.600 millones de euros.

Amsterdam se ha beneficiado además de un incremento de la actividad en los mercados de permutas y de deuda soberana, que normalmente hubieran estado centralizados en la capital británica.

Según el diario, que cita datos de CBOE Europe, esto supone que, desde que se materializó el Brexit el pasado 1 de enero, la City o distrito financiero de Londres ha perdido "su posición histórica como principal enclave para el mercado europeo".

El trasvase de las operaciones se ha producido debido a que, a pesar de múltiples peticiones, la Unión Europea (UE) no ha concedido aún al sector financiero británico la "equivalencia" regulatoria, que le daría acceso al mercado comunitario al reconocer los estándares normativos y de supervisión de este país, agrega el FT.

Al no contar con la equivalencia, inmediatamente tras el Brexit tuvo lugar una transferencia de transacciones del Reino Unido a la UE por valor de unos 6.500 millones de euros, apunta el diario.

En respuesta a la actual situación, Londres ha levantado por su parte la prohibición impuesta anteriormente a títulos suizos, como Nestlé y Roche, que no tienen acceso a los mercados comunitarios.

El Reino Unido y la UE aspiran a firmar un Memorando de entendimiento para marzo sobre el sector financiero, si bien Londres no espera que incluya una decisión sobre la equivalencia, que ha de tomar la Comisión Europea.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo en un discurso anoche que hay indicios de que Bruselas trata de "excluir" a este país de los mercados financieros comunitarios y lamentó que las demandas de la UE para conceder la equivalencia significarían que el Reino Unido quedaría sometido a su "dictado".

Bailey opinó que la UE comete "un error" al no conceder la equivalencia en los diversos sectores pendientes, porque ello llevará a "una fragmentación de los mercados".