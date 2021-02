AMP.- Yemen.- EEUU aborda con Arabia Saudí los "esfuerzos" para "mejorar" sus sistemas de defensa frente a los huthis

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha abordado con el Gobierno Saudí los "esfuerzos conjuntos" para "mejorar" los sistemas de defensa del país ante el incremento de los ataques desde Yemen por parte de los rebeldes huthis, denunciados con firmeza desde Riad y Washington.



Blinken ha trasladado al ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhad al Saud, su condena al ataque ejecutado el miércoles por los huthis contra el aeropuerto saudí de Abha, que causó daños a un avión comercial, según ha informado el portavoz del Departamento, Ned Price.



Así, ha desvelado que ambos han abordado además los "esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo político negociado a la guerra en Yemen", incluido el papel del recientemente nombrado como enviado especial de Estados Unidos para el país, Timothy Lenderking.



El propio Price ha reiterado la condena de Washington al ataque contra el aeropuerto de Abha en rueda de prensa y ha hecho hincapié en que "coincide con el primer viaje de Lenderking a la región en su esfuerzo por lograr una paz duradera en Yemen que alivie el sufrimiento del pueblo yemení".



"Los huthis, por su parte, demuestran continuamente un deseo de prolongar la guerra atacando Arabia Saudí, incluyendo el peligro para los civiles. Seguimos comprometidos con mejorar el apoyo a nuestro socio, Arabia Saudí, para que se defienda frente a las amenazas contra su territorio", ha sostenido.



Por otra parte, ha incidido en que únicamente un acuerdo "pondrá fin a la guerra" y ha añadido que "no hay una solución militar a la guerra en Yemen". "Pedimos nuevamente a los huthis que detengan inmediatamente estos actos agresivos, que detengan su ofensiva en Marib y que demuestren un verdadero compromiso con participar de forma constructiva en negociaciones de paz", ha manifestado.



Price ha defendido además que la intención de Blinken de revocar la designación de los huthis como una organización terrorista "no tiene nada que ver con la condenable conducta de los huthis". "Este es un grupo con el que no nos hacemos ilusiones. Son responsables de ataques contra civiles y del secuestro de ciudadanos estadounidenses", ha valorado.



De esta forma, ha argüido que la decisión de Blinken está vinculada con las "consecuencias humanitarias" de la designación, anunciada por el exsecretario de Estado Mike Pompeo días antes de abandonar el cargo y criticada por parte de Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales.



"Creo que podemos hacer las dos cosas a la vez. Podemos asegurarnos de que no incrementamos el ya gran sufrimiento del pueblo yemení, cerca del 80 por ciento del cual vive bajo control de los huthis, mientras seguimos haciendo rendir cuentas a los huthis y seguimos poniendo presión sobre su cúpula", ha explicado.



WASHINGTON "NO REDUCIRÁ LA PRESIÓN"



Price ha desvelado que el líder del grupo, Abdulmalik al Huthi, y otros altos cargos de la formación seguirán bajo el régimen de sanciones de la ONU, así como de las impuestas por Estados Unidos. "No pretendemos reducir la presión sobre los responsables de estos ataques", ha reiterado.



"Diría nuevamente a los huthis, a la cúpula de los huthis, que estarán muy equivocados si creen que esta Administración va a reducir la presión y les va a dejar tranquilos por la condenable conducta que mantienen. Se verán bajo una presión significativa y temo que tendré más cosas que decir sobre eso durante los próximos días", ha zanjado.



La coalición internacional denunció el miércoles que un avión comercial había sufrido daños en un ataque de los huthis, que han resaltado por su parte que el objetivo fueron aviones militares que se encontraban en un hangar de las instalaciones.



Asimismo, el portavoz de la coalición, Turki al Maki, ha asegurado que las fuerzas internacionales han destruido más de cinco drones cargados con explosivos lanzados por los huthis desde Yemen contra territorio saudí durante los últimos días.



Las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente, encabezado por Abdo Rabbu Mansur Hadi y apoyado por Arabia Saudí, y los rebeldes huthis, respaldados por Irán, llevan combatiendo desde finales de 2014 una guerra que ahora se considera un conflicto de poder entre las dos principales potencias rivales de la región.



El conflicto ha provocado la que es la mayor crisis humanitaria mundial. Actualmente, casi el 80 por ciento de la población, unos 24 millones de personas, necesitan asistencia en el país, donde hay más de 20 millones en inseguridad alimentaria.